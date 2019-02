Dopo l' incendio Ciampino riprende l' attività | emergenza | quasi | finita

Roma - manifestazione No Tmb Salaria. Dopo l’incendio torna la protesta : “La sindaca Raggi chiuda per sempre l’impianto” : “Dopo l’incendio dello scorso dicembre, il Tmb di via Salario va chiuso definitivamente e l’area deve essere subito riqualificata. Non si può più perdere altro tempo”. È quanto afferma Stefano Pedica del Pd che ha partecipato alla manifestazione contro il Tmb organizzata dai cittadini. “Dopo anni di puzza e il maxi incendio, è ora di dire basta – aggiunge Pedica – I cittadini hanno bisogno di vedere atti ufficiali ...

Reggio Calabria - incendio alla tenDopoli di San Ferdinando. Fai Cisl : 'Basta ghetti - servono progetti di accoglienza' : Quello che serve per agire è una volontà politica condivisa a livello territoriale, regionale e nazionale, altrimenti continueremo soltanto a commemorare nuove vittime" . Valuta questo articolo Rate ...

Incendio nella tenDopoli : morto un giovane migrante : Non c'è altro modo di scaldarsi nel ghetto di San Ferdinando (in provincia di Reggio Calabria) se non quello di accendere il fuoco, solo che spesso quel fuoco si rivela assassino. Stanotte a perdere la vita è stato un 29enne senegalese, noto come Aldo Diallo (ma il suo vero nome è Moussa Ba), morto nella baracca di fortuna in cui viveva. Tutta la tendopoli è fatta di materiali altamente infiammabili, ma non essendoci né corrente, né acqua, né ...

Migranti - incendio nella tenDopoli di San Ferdinando : un morto. Salvini : «Faremo lo sgombero» : Il rogo è scoppiato nella notte nella baraccopoli abusiva in provincia di Reggio Calabria, dove nei mesi scorsi già altri extracomunitari erano morti in incidenti simili

San Ferdinando - nuovo incendio nella TenDopoli : morto un ventiseienne senegalese : Trenta baracche in fiamme nella piana di Gioia Tauro e un morto: Aldo Diallo, 26 anni. La Flai Cgil: "Continuiamo a raccontare di incendi e di tragedie annunciate alla Tendopoli di San Ferdinando, le Istituzioni hanno serie responsabilità.Continua a leggere

Una persona è morta in un incendio nella tenDopoli di San Ferdinando : Un incendio nella tendopoli di San Ferdinando, provincia di Reggio Calabria, ha causato la morte di un migrante di 25 anni. L’incendio si è sviluppato nella parte del campo più vicina alla strada e in poco tempo ha incenerito almeno

Mamma e bimbo in fuga Dopo un incendio in casa : spento dai Vigili del Fuoco : Le fiamme divampate a causa di un corto circuito della lavatrice, costringono la Mamma ad uscire di casa in fretta insieme al suo bimbo di un anno. E’ accaduto verso le 13:30 a Casette verdini di Macerata in un appartamento di via Montemilone. La donna aveva appena messo a letto il piccolo quando, nel retrocucina, dalla lavatrice in funzione è partito uno scoppio seguito da fiamme alte e fumo. Subito la giovane madre ha afferrato il bimbo ...

Parigi - 10 morti e 36 feriti Dopo incendio/ Video - 41enne responsabile rinchiusa in clinica psichiatrica : Sono 10 i morti e 36 i feriti dopo l'incendio scoppiato in un palazzo di Parigi. La responsabile, una 41enne, è stata ricoverata in una clinica psichiatrica

Milano : Bolognini - 'no evacuati Dopo incendio via Molise - a lavoro su cause' : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - "A questo punto non è ancora possibile fare una ricostruzione sufficientemente attendibile di quanto accade - ha proseguito Bolognini - e stabilire la volontarietà o meno dell'evento. Quello che è certo è che la serratura della porta nuova, in ferro, della cantina, che

CUNEO/ Rivolta e incendio nel carcere di Cerialdo Dopo il tentativo di suicidio di un detenuto : Riceviamo e pubblichiamo: "Una violenta protesta si è registrata nelle celle della terza e quarta sezione del carcere Cerialdo di CUNEO. La protesta trae origine dal fatto che un detenuto ha tentato ...

Napoli - Gino Sorbillo davanti alla sua pizzeria : “Dopo l’incendio non poteva mancare la bomba” : “Dopo l’incendio, non poteva mancare la bomba”. È il commento amaro di Gino Sorbillo, che durante la notte si è precipitato davanti alla sua pizzeria dopo l’esplosione che l’ha colpita, fortunatamente senza ferire nessuno. Video Facebook/Gino Sorbillo L'articolo Napoli, Gino Sorbillo davanti alla sua pizzeria: “Dopo l’incendio non poteva mancare la bomba” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dairago - aule deserte Dopo l'incendio alla don Bosco : Dairago, 15 gennaio 2019 - aule deserte questa mattina alla scuola primaria S. Giovanni Bosco di Dairago nel legnanese. Muri anneriti, banchi semidistrutti e finestre liquefatte è quello che rimane ...

Liguria - incendio boschivo a Cogorno : domato Dopo ore di lavoro : Un vasto incendio boschivo è divampato la scorsa notte sulle altre di Cogorno, lungo la strada in direzione San Giacomo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme. La situazione e’ adesso sotto controllo. L'articolo Liguria, incendio boschivo a Cogorno: domato dopo ore di lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

Varese : Coldiretti - 15 anni per ricostruire il bosco Dopo incendio : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire il bosco andato a fuoco con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. E' quanto stima la Coldiretti in riferimento al rogo divampato sul Monte Martica, in provincia di Varese. "Il fuoco - sottolinea la Coldiretti