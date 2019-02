Donald Trump | il capolavoro sul Venezuela | ruba ai Dem il ruolo di paladini dei deboli

I REM contro Donald Trump sull’utilizzo di Everybody Hurts nel filmato del discorso State of Union : Con fermezza e determinazione la band di Michael Stipe ha preso posizione contro il Presidente degli Stati Uniti: ciò che pone i REM contro Donald Trump è la scelta del sostenitore Carpe Donktum di montare il brano Everybody Hurts sul filmato del discorso State of Union che Trump ha tenuto al Congresso la scorsa settimana. La canzone, una bellissima ballad del 1992, è stata usata in modo ironico per evidenziare le espressioni tristi e provate ...

Donald Trump è candidato al Nobel per la pace : (foto: Getty Images). Il premier giapponese Shinzo Abe avrebbe candidato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Nobel per la pace. La nomina è stata annunciata da Trump durante un intervento al Giardino delle rose nella Casa Bianca. “Oramai penso di poterlo dire. Il primo ministro giapponese mi ha inviato una bellissima copia della lettera che ha mandato alle persone che distribuiscono quella cosa chiamata Nobel. Dice ‘ti ho ...

Nobel per la Pace a Donald Trump. Il presidente americano si 'autocandida' : Nel 2009 Barack Obama ricevette il Nobel per i suoi sforzi in direzione di 'un mondo senza armi nucleari', ma senza meriti particolari. Una scelta che fu criticata da molti, e un paragone che a Trump ...

Donald Trump all'Europa : "Prendetevi 800 combattenti Isis che abbiamo catturato o li rilasciamo" : "Gli Stati Uniti stanno chiedendo a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che abbiamo catturato in Siria e di processarli. Il Califfato è pronto a cadere. L'alternativa non è buona ed è che saremo costretti a rilasciarli".Lo twitta Donald Trump, sottolineando che gli Usa "non vogliono vedere questi combattenti penetrare Europa, dove si prevede che vadano. Noi ...

Donald Trump dichiara l’emergenza nazionale per costruire il muro : “C’è crisi della sicurezza” : Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la dichiarazione dell'emergenza nazionale al confine con il Messico: “Siamo di fronte a un'invasione di droga, di gang, di criminali, di persone, e questo è inaccettabile”, ha detto per motivare la necessità di costruire un muro anti-immigrati.Continua a leggere

Donald Trump è "in ottima salute" ma ora è ufficialmente obeso

Donald Trump pronto a dichiarare l'emergenza nazionale al confine con il Messico : Il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca ha annunciato la dichiarazione dell'emergenza nazionale al confine con il Messico: "Non è solo una questione di promesse elettorali, c'è una vera e propria crisi della sicurezza. E dire che il muro non funziona è solo una bugia, una grande bugia"."Siamo di fronte a un'invasione di droga, di gang, di criminali, di persone, e questo è inaccettabile", ha ...

Se da Indiana Jones arriva una 'frustata' a Donald Trump : Roma, 12 feb., askanews, - Al Presidente degli Stati Uniti è arrivata una 'frustata' da Harrison Ford. L'attore che ha legato la sua fama soprattutto al personaggio di Indiana Jones si è scagliato ...

Sanremo 2019 - Vittorio Sgarbi : "Mi ha telefonato Donald Trump - chi lo ha schifato" : La scena degli insulti dalla sala stampa di Sanremo contro il Volo ha scatenato l'indignazione anche del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che del trio è un grande fan. La rivelazione arriva da Vittorio Sgarbi, come riporta Tusciaweb, che avrebbe parlato al telefono con Trump anche della f

'Siamo nati liberi'. Donald Trump - il trionfo davanti ai socialisti Sanders e Ocasio Cortez : ... "Mr Gorbatchev, butta giu' quel muro",, era stato spiritoso nel prendere in giro il socialismo come ideologia politica: "Il socialismo funziona soltanto in due posti", disse Reagan una volta. "In ...

Donald Trump - scandalo Bezos e tensione con la Russia mostrano il declino di una nazione : Donald Trump e il sogno americano che sta tramontando. L'emblema di un paese ormai arrivato alla fine della propria epopea. Una nazione ormai avviata al proprio destino e allo sbando, guidata da un Presidente che è vittima del suo ego smisurato. Trump rischia di essere il Presidente meno amato e peggiore della storia americana. L'ultimo scandalo in ordine di tempo arriva dalle parole del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, che accusa David Pecker, ...

Gaffe di Donald Trump : “Tra i nostri più grandi progressi c’è l’abolizione dei diritti civili”. E si scatena l’ironia sui social : Clamorosa Gaffe del presidente degli Usa, Donald Trump, durante il suo intervento al National Breakfast Prayer, tradizionale appuntamento interreligioso che si svolge ogni anno a Washington. Il presidente americano ha affermato: “Molti dei nostri più grandi progressi, dalla conquista dell’indipendenza all’abolizione dei diritti civili all’estensione del diritto di voto alle donne, sono stati possibili grazie a persone di ...

Donald Trump ha nominato David Malpass presidente della Banca Mondiale : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato David Malpass presidente della Banca Mondiale. Malpass è un’economista statunitense di 62 anni che attualmente ricopre ora la carica di sottosegretario al Tesoro per gli affari internazionali nel governo degli Stati

Donald Trump - l'applauso di Nancy Pelosi diventa un meme - Sky TG24 - : virale il gesto sarcastico della speaker della Camera nei confronti del presidente durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i due nelle scorse settimane è stato aspro lo scontro sul ...