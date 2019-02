Domiciliari ai Renzi? Eccessivo I pm fanno politica e carriera

Genitori Renzi ai Domiciliari - parla il parroco di Rignano : I Genitori dell'ex premier Matteo Renzi, il padre Tiziano e la madre Laura Bovoli, sono agli arresti domiciliari. A parlare è don Giovanni Nerbini da 11 anni parroco della chiesa di Santa Maria immacolata a Rignano sull'Arno chiesa frequentata dai Renzi. "Li conosco, quello che si sente nelle notizie evoca una immagine delle persone che non corrisponde a quanto uno conosce, io da tanti anni, la maggior parte dei rignanesi da una vita, sia di ...

Renzi - genitori ai Domiciliari. Fedelissimi dell’ex premier : “Giustizia a orologeria”. Bonafede : “Da irresponsabili dirlo” : Dice di non avere “mai commentato una vicenda giudiziaria” e di non volerlo fare neanche adesso, “ma in linea generale senza entrare nel merito da ministro respingo l’idea che ci sia un sistema giudiziario che si muove a orologeria. Dire questo è da irresponsabili “. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine di un’audizione in commissione rifiuti, risponde così a chi gli chiede un commento su chi ha invocato una ...

Tiziano Renzi e la moglie ai Domiciliari. Ex premier : “Abnorme”. Il gip : “Disegno criminoso anche dopo inizio indagini” : Per Matteo Renzi “chi ha letto le carte e ha un minimo di conoscenza giuridica sa che privare persone della libertà personale per una cosa come questa è abnorme”. Secondo l’ex premier, insomma, gli arresti domiciliari per i suoi genitori, accusati di bancarotta fraudolenta e false fatture dalla Procura di Firenze, è un provvedimento esagerato. A leggere l’ordinanza del gip Angela Fantechi la realtà è ben diversa. Le date, ...

La7 : Otto e Mezzo registrato buca la notizia dei Domiciliari ai genitori di Renzi : Otto e Mezzo, Lilli Gruber Perseverare è diabolico. Anzi, è da La7. Ennesima figuraccia, ieri sera, per la rete terzopolista e per Otto e Mezzo: il programma di Lilli Gruber, infatti, ha ‘bucato’ la principale notizia della giornata, quella degli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi, in quanto registrato. Non è la prima volta che il talk show in questione ricade in una mancanza del genere. A tradire La7 è stata, ancora una ...

Arrestati i genitori di Matteo Renzi : ai Domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli : I reati contestati: bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Sono accusati di aver provocato «dolosamente» il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse. Tra gli indagati anche l’ex autista del camper per le primarie dell’ex premier

