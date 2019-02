Dolor y Gloria | il trailer del film di Almodóvar con Cruz e Banderas

wired

(Di martedì 19 febbraio 2019) È stato diffuso in queste ore ilfinale di, l’ultima fatica del regista spagnolo Pedro. Si tratta della ventesima pellicola del regista, che uscirà in Spagna il prossimo marzo ma che sarà anche con tutta probabilità presentato anche al prossimo festival di Cannes previsto per maggio. Nel cast troviamo due suoi attori feticcio come Antonioe Penélope, e nella trama si torna su temi cari al cineasta come il rapporto con la madre e il passato ma anche la gestione del successo e dell’arte.Ilparla infatti di Salvador Mallo (), un regista in declino che compie sul suo cammino una serie di incontri, alcuni fisici altri ricordati. Infatti si mette a ricordare la sua infanzia negli anni Sessanta, quando coi genitori (interpreta la madre) si trasferisce a Paterna, un paesino vicino a Valencia, oppure il suo primo ...