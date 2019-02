Disponibile un nuovo trailer per One Piece World Seeker!

Disponibile il nuovo aggiornamento di sistema 7.0.1 di Nintendo Switch : Come segnala Nintendoeverything, è ora Disponibile un nuovo aggiornamento del firmware per Nintendo Switch. La versione 7.0.1 è stata appena pubblicata per tutti gli utenti.La spiegazione di Nintendo riguardo l'aggiornamento non è molto corposa. La compagnia afferma che è stato affrontato un problema specifico in cui Pokemon: Let's Go, Pikachu e Pokemon: Let's Go, Eevee non riuscivano a connettersi a Pokemon GO se il software di gioco veniva ...

Fifa 19 Patch 1.09 – Title Update 8 : nuovo aggiornamento Disponibile anche su console! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 12 febbraio per la versione PC e dal 14 febbraio su PS4 ed Xbox One Da sottolineare che è stata anche modificata la schermata di avvio che adesso mostra De Bruyne, Dybala e Neymar, anzichè Ronaldo. Come già anticipato qualche giorno fa […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.09 – Title Update 8: nuovo aggiornamento disponibile anche su console! proviene ...

Disponibile la closed alpha di Spellbreak - un nuovo battle royale a tema magico : Di questi tempi il mondo dei battle royale è decisamente molto popolato, con decine titoli (anche molto diversi tra loro) che spuntano dall'oggi al domani. A tal proposito, oggi vi parliamo di Spellbreak, nuovo battle royale incentrato sulla magia Disponibile in closed alpha su PC.Come riporta Rock Paper Shotgun, il titolo si presenta come il più classico dei battle royale, in cui i giocatori si danno battaglia finché non ne rimarrà in piedi ...

Price of Survival : il nuovo DLC di Shadow of the Tomb Raider è ufficialmente Disponibile : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics sono lieti di annunciare che Price of Survival, la nuova avventura DLC di Shadow of the Tomb Raider, è ora disponibile. "Price of Survival", disponibile come download gratuito per chi possiede il Season Pass, e venduto anche separatamente, è disponibile per Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation 4 e PC Windows/Steam. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Ritorna nel mondo di Shadow of the ...

Purl : il nuovo cortometraggio Disney-Pixar è Disponibile online : Il corto, diretto da Kristen Lester , mette al centro del racconto, in modo semplice, quelli che sono i problemi che ancora oggi sussistono nel mondo del lavoro per ciò che concerne la diversità di ...

Far Cry New Dawn : Disponibile un nuovo trailer in live action : Far Cry New Dawn come antagonista avrà niente meno che una coppia, in particolare le due gemelle Mickey e Lou, le quali abbiamo avuto occasione di conoscere nel primo trailer del gioco.Come possiamo vedere sul canale di Ubisoft Italia, un nuovo trailer è stato caricato, e questa volta possiamo scoprire di più sui questi peculiari antagonisti con un filmato in live action.In un'ambientazione post apocalittica dovremo vedercela con queste due ...

Surface Pro 4 : Disponibile nuovo aggiornamento firmware : Vi segnaliamo che Microsoft ha, poche ore fa, rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Pro 4 introducendo miglioramenti generali alla stabilità del sistema. Changelog Surface ME – firmware 11.8.56.3522 improves system stability. Surface Touch – firmware 107.0.106.3 and 107.3.106.6 improve system stability. Surface UEFI – firmware 108.2405.769.0 improves system stability. Intel® iCLS Client 1.49.213.1 improves system ...

Metro Exodus : Disponibile il nuovo weapon trailer dedicato alle pistole : È disponibile un nuovo weapon trailer di Metro Exodus, l'ambizioso progetto videoludico di 4A Games ispirato al romanzo best-seller di Dmitry Glukhovsky, Metro 2035.Oggetto di approfondimento, questa volta, è la classe delle pistole, di cui vengono mostrati degli esemplari decisamente interessanti con un occhio di riguardo ai vari componenti (calcio, mirino e via di seguito), capaci di adattarsi alle più perigliose situazioni di ...

Fifa 19 Patch 1.08 – Title Update 7 : nuovo aggiornamento Disponibile anche su console. Ecco tutte le novità! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 22 gennaio per la versione PC ed è in distribuzione dal 29 gennaio anche su Xbox e PS4 Patch 1.08 Fifa 19 – Title Update 7 Ehi fan di Fifa L’ultimo aggiornamento di Fifa 19 è adesso disponibile su PC ed è […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.08 – Title Update 7: nuovo aggiornamento disponibile anche su console. Ecco tutte le novità! proviene da I ...

Unruly Heroes : il nuovo action-platform sviluppato da ex sviluppatori di Rayman Origins e Legends è da oggi Disponibile : Magic Design Studios ha annunciato oggi che Unruly Heroes è disponibile da oggi su Nintendo Switch, Steam, Microsoft Store ed Xbox One. Ispirato dalla celebre opera Journey to the West, il giocatore vestirà i panni di quattro bizzarri eroi, Wukong Re delle Scimmie, Sanzang il monaco assonato, Kihong il maiale avido e Sandmonk il bruto sensitivo. Il gruppo vagherà per il mondo di gioco alla ricerca di quello che rimane della pergamena sacra, ...

Aston Martin Valkyrie - Disponibile il nuovo AMR Track Performance Pack : Per chi non ritiene la Valkyrie sufficientemente estrema la Aston Martin ha presentato l'AMR Track Performance Pack, che rientra nella gamma di personalizzazioni del programma Q By Aston Martin dedicato alla hypercar inglese. Questo esclusivo optional è riservato alle 150 vetture stradali, da non confondere con i 25 esemplari della AMR Pro pensata esclusivamente per i Track day.Solo per la pista. L'AMR Track Performance Pack include una ...

Disponibile The Nightmare - il nuovo DLC di Shadow of The Tomb Raider : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics sono lieti di annunciare che "The Nightmare", la nuova avventura DLC di Shadow of the Tomb Raider, è ora Disponibile.Scopri "The Nightmare", un luogo in cui Lara Croft affronterà nemici familiari e amici ormai caduti. Esplora il maniero Croft in una sfida che la tormenterà come poche altre. Per ottenere un'arma molto potente Lara dovrà superare, in solitaria o in co-op, l'ultima Tomba della sfida ...