Discarica di Bussi | il ministro Costa | causa civile contro Edison

Discarica Bussi - il ministero dell’Ambiente chiede risarcimento a Edison. Costa : “Chi inquina deve pagare” : “Chi inquina deve pagare”. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa , nel corso del comizio in sostegno della candidata M5s Sara Marcozzi in Abruzzo, ha annunciato di aver dato mandato al ministero di intraprendere la causa civile di risarcimento danni contro la società Edison per il disastro ambientale di Bussi sul Tirino, nel Pescarese. “Chi inquina deve pagare”, ha scritto poi su Twitter. “Quello di Bussi è uno dei ...

Discarica di Bussi - il sindaco manda una diffida a Costa : “Serve la bonifica”. Il ministero : “Progetto in fase di valutazione” : Una diffida al ministero dell’Ambiente per il mancato avvio dei lavori di bonifica di una delle aree dell’ex polo chimico Montedison, le discariche 2A e 2B, che coprono una superficie di circa 9 ettari. Lavori finanziati con 50 milioni di euro nel 2011 e appaltati in via definitiva da quasi un anno. L’iniziativa è del sindaco di Bussi sul Tirino Salvatore Lagatta: “Nei mesi scorsi – spiega – avevo già scritto al ministro ...