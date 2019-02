Diciotti | voto online e giunta per l' Immunità | vince il no al processo per Salvini

Vittorio Feltri e il voto online sul caso Diciotti : 'La buffonata del club grillino di storditi' : Ci mancava il processo web a Matteo Salvini per la storia della Diciotti, una iniziativa folle. I simpatizzanti del Movimento 5 Stelle sono stati invitati a esprimere una opinione circa la necessità o ...

"Ci siamo suicidati" - voto Diciotti spacca i 5S : Sia personale che politica", si difende la parlamentare campana. Per Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura, vicino a Roberto Fico, occorre ripartire dal 41% che ha votato per mandare ...

Diciotti - no al processo contro Salvini grazie al voto M5S. Poi Giarrusso fa il gesto delle manette al Pd : La giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato ha respinto la richiesta di processare il vicepremier Matteo Salvini come era stato chiesto dal tribunale di Catania, per la vicenda dei migranti ...

Diciotti - Giunta per le immunità del Senato al voto - Fraccaro - M5s - : 'I senatori seguano la base' : "Noi abbiamo sempre detto 'no' a chi intendeva farsi scudo con una carica politica dopo aver commesso reato. Ma questo è un caso diverso ed è la prima volta". Vizzini , M5s, : "Il voto sancisce una ...

Diciotti - Morelli (Lega) : “Voto online M5s? Metodo assolutamente contestabile. Tav? Lo vogliono gli italiani” : “Voto dei 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau in merito al caso Diciotti-Salvini? Se loro ritengono che sia un Metodo giusto per i loro iscritti, fanno bene. Per me è un Metodo assolutamente contestabile. Se per loro la democrazia è quella digitale, ce ne facciamo una ragione“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il deputato della Lega, Alessandro Morelli, si pronuncia sul voto online dei 5 ...

Diciotti - nel voto M5s su Salvini l’Italietta che dal bar è passata in Parlamento : Il voto della “base” del MoVimento Cinquestelle su Matteo Salvini ha per me una importanza straordinaria. Non dirò mai che è “truccato” o farlocco, che la Casaleggio ha manipolato i numeri. No, questa è fantascienza per i fessi. Mentre la realtà di quel voto ci parla di Politica, con la dovuta maiuscola. Perché ci offre una conferma straordinaria sulla natura dei Cinquestelle, il più grande partito italiano. Per essere brutali: hanno votato in ...

Diciotti - iscritti 5 stelle con il voto online dicono no a processo per Salvini : Gli iscritti del Movimento 5 stelle dicono no al processo per Matteo Salvini sul caso Diciotti. Secondo la maggioranza di chi ha votato online sulla piattaforma Rousseau il vicepremier leghista ha ...

Caso Diciotti - iniziato il voto su Salvini : La Giunta per le immunità del Senato si esprime sulla proposta del presidente e relatore Maurizio Gasparri di negare l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno

La Giunta per le immunità al voto sul caso Diciotti : lo scrutinio sarà palese : "Ancora una volta - prosegue - i grillini hanno infatti scelto di non assumersi la responsabilità di una decisione politica, nascondendosi dietro una piattaforma andata in tilt e demandando ad altri ...

Luigi Di Maio - dopo il voto su Diciotti è fuga dal M5s : il consigliere comunale lo molla : Il voto sulla piattaforma Rousseau che ha respinto l'autorizzazione a procedere sul cado Diciotti contro Matteo Salvini sta spaccando il Movimento Cinque Stelle, facendo registrare da Nord a Sud proteste e qualche clamoroso gesto di abbandono. È il caso del consigliere comunale di Casarano, in provi

Caso Diciotti - Nugnes - M5S - : 'Il voto potrebbe costarci caro' - : Malessere nel Movimento dopo che il voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau che hanno detto NO alla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro Salvini

Diciotti - il più inquietante dei sospetti sulla pagliacciata M5s : "Chi ha deciso il voto" : E se invece fossero stati gli hacker a rovinare la giornata ai grillini che votavano sulla piattaforma Rousseau? Possibile che gli iscriti del M5s, proprio quelli di "onestà, onestà, onestà", si siano ridotti a evitare il processo al leghista Matteo Salvini pur di rimanere al governo? Questi e altri

Diciotti - il più inquietante dei sospetti sulla pagliacciata M5s : 'Chi ha deciso il voto' : E se invece fossero stati gli hacker a rovinare la giornata ai grillini che votavano sulla piattaforma Rousseau? Possibile che gli iscriti del M5s, proprio quelli di 'onestà, onestà, onestà', si siano ...

Diciotti : Nugnes - voto fuori regolamento - costerà caro : "La rete aveva già votato su questo punto quando abbiamo votato il programma. È una contraddizione forte, perché questa votazione è fuori regolamento. Nell'articolo 4 dello Statuto, che è quello che ...