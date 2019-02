Diciotti | la Giunta del Senato ha detto no al processo per Salvini

Diciotti - la Giunta dice no al processo per Salvini : La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha approvato la relazione del presidente Gasparri. A votare per...

Diciotti - Giunta dice no a processo : continua la protesta dei ‘dissidenti’ del M5S : La Giunta del Senato ha detto no al processo per Matteo Salvini. Il senatore Michele Giarrusso aveva già annunciato il voto favorevole "compatto" dei 5S alla relazione Gasparri, contro l'autorizzazione a procedere. Il M5S si rivolge ai dissidenti: "Il dialogo è sempre aperto, ma se Fattori e gli altri non condivido più questo modus operandi, potrebbero semplicemente restituire quanto dovuto e dimettersi".continua a leggere

Diciotti - Giunta : no processo a Salvini : 15.57 La Giunta per le Immunità del Senato ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini con l'accusa di "sequestro di persona aggravato" per non aver fatto sbarcare per 5 giorni 177migranti dalla nave Diciotti. I voti a favore della proposta del presidente della Giunta Maurizio Gasparri di dire no all'autorizzazione sono stati 16, 6 i contrari.

