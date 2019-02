Diciotti | il M5S salva il ministro dell' Interno Opposizioni furiose e oggi il verdetto

Luigi Di Maio - dopo il voto su Diciotti è fuga dal M5s : il consigliere comunale lo molla : Il voto sulla piattaforma Rousseau che ha respinto l'autorizzazione a procedere sul cado Diciotti contro Matteo Salvini sta spaccando il Movimento Cinque Stelle, facendo registrare da Nord a Sud proteste e qualche clamoroso gesto di abbandono. È il caso del consigliere comunale di Casarano, in provi

Caso Diciotti : Forello (M5S) - 'Si dimetta chi ha rinnegato i propri valori - noi scesi al 20%' : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Non sono io che mi devo dimettere ma chi ha rinnegato i propri valori e proprio per questo ha fatto perdere al movimento il grande consenso di cui vantava. Se oggi siamo poco sopra il 20 per cento e non più ben oltre il 30 per cento non è certo per mia responsabilità,

Caso Diciotti : Cancelleri (M5S) - 'è inutile che dite che il movimento è morto' : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "A tutti i soloni da testiera che scrivono i loro commentoni dico solo una cosa: noi stiamo provando a cambiare questo paese. Una parte l'abbiamo cambiata al governo e un'altra parte dall'opposizione. Ma la strada è ancora lunga. Non abbiamo ancora finito, ma non molle

Caso Diciotti : Cancelleri (M5S) - 'Ho votato per l'autorizzazione a procedere' : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Io ieri ho votato 'no', perché secondo me un ministro dovrebbe farsi processare". Lo ha detto il leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri, durante una diretta Facebook sul voto on line sul Caso Diciotti. "Secondo me un ministro non dovrebbe mettersi al riparo. S

Caso Diciotti : Cancelleri (M5S) attacca i giornalisti - 'Non siamo spaccati ma uniti' : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "I giornalisti dicono che il M5S è spaccato. No, no, cari giornalisti. Il movimento è fortemente unito, cari giornalisti". Così il leader del M5S siciliano Giancarlo Cancelleri attacca su Facebook i giornalisti parlando del voto sul Caso Diciotti. "Voi giornalisti non

Caso Diciotti - Nugnes - M5S - : 'Il voto potrebbe costarci caro' - : Malessere nel Movimento dopo che il voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau che hanno detto NO alla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro Salvini

Caso Diciotti - Laura Boldrini : “Di Maio e M5s hanno venduto l’anima a Salvini per la poltrona” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, attacca duramente il Movimento 5 Stelle e il suo capo politico Luigi Di Maio, per la decisione di far votare gli iscritti online sull'autorizzazione a procedere contro Salvini: "Prima gli hanno lasciato la guida pur avendo preso il doppio dei suoi voti. Poi per Salvini hanno venduto pure l’anima, salvandolo dal processo. La storia del M5S al governo è ingloriosa quanto l’attaccamento di Di Maio alla ...

Diciotti - Salvini agli iscritti M5s : 'Grazie per la fiducia' : Matteo Salvini ringrazia la base del Movimento Cinque Stelle che, nella consultazione online, ha detto no al processo nei suoi confronti in relazione al caso della nave Diciotti. Contro l'...

Caso Diciotti - M5S diviso. Braccio di ferro con la Lega su Tav e autonomie : Il leader pentastellato cercherà ora di strappare tempo per il decollo delle autonomie e di portare a casa il decretone senza correttivi pesanti al reddito di cittadinanza. Idem sulla Tav: temporeggiare è la parola d'ordine. E sulle nomine l'obiettivo è chiudere nel modo meno divisivo...

Diciotti - il più inquietante dei sospetti sulla pagliacciata M5s : "Chi ha deciso il voto" : E se invece fossero stati gli hacker a rovinare la giornata ai grillini che votavano sulla piattaforma Rousseau? Possibile che gli iscriti del M5s, proprio quelli di "onestà, onestà, onestà", si siano ridotti a evitare il processo al leghista Matteo Salvini pur di rimanere al governo? Questi e altri

Caso Diciotti - oggi il voto al Senato : M5s pronto a salvare dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità del Senato si riunirà alle 13:30 per decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso Diciotti. Ieri gli iscritti del Movimento 5 Stelle si sono espressi online decidendo di negare il processo al vicepresidente del Consiglio. Ecco i numeri in Giunta e come si svolgerà la votazione.Continua a leggere

Diciotti - alle 13.30 si riunisce la Giunta per le immunità del Senato - Fraccaro - M5s - : 'I senatori seguano la base' : "Noi abbiamo sempre detto 'no' a chi intendeva farsi scudo con una carica politica dopo aver commesso reato. Ma questo è un caso diverso ed è la prima volta". Vizzini , M5s, : "Il voto sancisce una ...

Diciotti - M5S salva Salvini. De Magistris : 'Vergogna - fate parte del sistema' : 'Il M5s fa ormai parte del sistema e salva dal processo il vero capo politico del Governo: Salvini. Attaccati alle laute poltrone, quello che era una volta il meetup non esiste più'. Lo scrive in un ...