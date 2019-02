Diciotti | Di Maio | “Il Pd? Era per l’immunità parlamentare Nessun imbarazzo a votare con

Diciotti - Di Maio : Soddisfatto - ha vinto la partecipazione : Roma, 19 feb. , LaPresse, - "Sono Soddisfatto di come si sia arrivati alla decisione, ha vinto la partecipazione, la democrazia diretta". Così il vicepremier Luigi Di Maio intervistato da Giovanni ...

Diciotti - Boldrini : ‘Di Maio e il M5S per Salvini hanno venduto l’anima' : Con un post sui suoi profili social network (Facebook e Twitter), l’ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, ha criticato pesantemente il ministro del lavoro Luigi Di Maio nonché il Movimento 5 Stelle dopo la votazione che si è tenuta ieri sulla piattaforma Rousseau, riguardo l’autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier leghista Matteo Salvini. Nella giornata di ieri infatti gli attivisti del Movimento 5 Stelle sul ...

Diciotti - Boccia (Pd) al M5s : “Ribellatevi a questa deriva guidata da Di Maio. Casaleggio padre e Grillo volevano altro” : “Il M5s oggi è politica, come lo è il Pd, ormai è un partito tradizionale a tutti gli effetti. La piattaforma Rousseau non solo è opaca, ma ieri è stato dimostrato ancora una volta come non sia assolutamente garante di terzietà“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal deputato Pd Francesco Boccia, il quale ricorda di essere stato sempre aperto al dialogo ...

Luigi Di Maio - dopo il voto su Diciotti è fuga dal M5s : il consigliere comunale lo molla : Il voto sulla piattaforma Rousseau che ha respinto l'autorizzazione a procedere sul cado Diciotti contro Matteo Salvini sta spaccando il Movimento Cinque Stelle, facendo registrare da Nord a Sud proteste e qualche clamoroso gesto di abbandono. È il caso del consigliere comunale di Casarano, in provi

Caso Diciotti - Laura Boldrini : “Di Maio e M5s hanno venduto l’anima a Salvini per la poltrona” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, attacca duramente il Movimento 5 Stelle e il suo capo politico Luigi Di Maio, per la decisione di far votare gli iscritti online sull'autorizzazione a procedere contro Salvini: "Prima gli hanno lasciato la guida pur avendo preso il doppio dei suoi voti. Poi per Salvini hanno venduto pure l’anima, salvandolo dal processo. La storia del M5S al governo è ingloriosa quanto l’attaccamento di Di Maio alla ...

Diciotti - Crozza : “Salvini salvato da Conte - Toninelli e Di Maio : i tre moschettieri del reo. Rousseau? Hackerata da Fazio” : La prima parte della copertina di Maurizio Crozza, su Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, è dedicata alle votazioni sulla piattaforma Rousseau: “Salvini è stato salvato da Conte, Di Maio e Toninelli: i tre moschettieri del reo”. Video Rai L'articolo Diciotti, Crozza: “Salvini salvato da Conte, Toninelli e Di Maio: i tre moschettieri del reo. Rousseau? Hackerata da Fazio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Diciotti : 'no' al processo a Salvini da 60% votanti M5S. Di Maio : 'Avanti così - è democrazia'. Oggi voto in Giunta : I Cinquestelle si spaccano ma 'salvano' il ministro dell'Internosul caso della nave della Guardia Costiera e l'autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei Ministri. L'alleato di governo ...

Diciotti - Berlusconi : "M5s e Di Maio indeboliti" : Silvio Berlusconi mette nel mirino i Ciunque Stelle. Secondo il leader di Forza Italia il verdetto del voto online su Rousseau per Matteo Salvini e il caso Diciotti ha indebolito e non poco i grillini. Intervenendo a "Omnibus" su La7, Berlusconi è molto chiaro: "Il voto online del M5s sul caso Diciotti segna un indebolimento del M5s e di Di Maio, tutti i sondaggi presentano un crollo dei consensi di cui prendiamo atto con molta soddisfazione". ...

Diciotti - Salvini : “Grazie ai militanti del M5s - hanno avuto fiducia in me. Di Maio persona corretta - si è speso per me” : “Ringrazio i militanti del M5s per la fiducia. Ero tranquillo prima e lo sono anche adesso, ho la coscienza a posto”. In Sardegna per il tour elettorale in vista delle Regionali in programma domenica 24, Matteo Salvini commenta l’esito del voto sul caso Diciotti espresso dagli iscritti del M5s. “Di Maio è una persona corretto, si è speso per me ed è stato chiaro da subito. Gli mando un sms”. L'articolo Diciotti, ...

Diciotti - Maurizio Gasparri : "Decide la Giunta. Non solo per Salvini - ma anche su Conte - Di Maio e Toninelli" : "La giunta del Senato agisce in base alla legge costituzionale è l'unica sede legale e giuridica di decisione il resto sono invenzioni". Maurizio Gasparri, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, interviene sul caso Diciotti e sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini dop

Diciotti - Di Maio : “Con voto iscritti M5s il caso è chiuso”. Bonafede : “Non è stato un voto salva governo” : Termine all’una di notte la lunga riunione del gruppo parlamentare del M5s, convocata dopo l’esito non positivo delle elezioni regionali in Abruzzo, ma incentrata sull’esito della votazione on-line sulla piattaforma Rousseau da parte degli attivisti sul caso Diciotti che coinvolge il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Quando i nostri iscritti decidono quella è la linea politica: hanno deciso che ...

Diciotti - Matteo Salvini e l'sms a Conte e Di Maio : "Grazie - ora vediamo in Parlamento" : Si dice tranquillo Matteo Salvini subito dopo essere stato informato dell'esito del voto del Movimento 5 stelle sull'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti: "Ringrazio il M5s per la fiducia, poi non sono qua a stappare spumante né mi sarei depresso se fosse stato il contrario... Ero tranqui