Diciotti | Boccia Pd al M5s | “Ribellatevi a questa deriva guidata da Di Maio Casaleggio

(Di martedì 19 febbraio 2019) “Il M5s oggi è politica, come lo è il Pd, ormai è un partito tradizionale a tutti gli effetti. La piattaforma Rousseau non solo è opaca, ma ieri è stato dimostrato ancora una volta come non sia assolutamente garante di terzietà“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal deputato Pd Francesco, il quale ricorda di essere stato sempre aperto al dialogo coi 5 Stelle. E aggiunge: “Recentemente ho anche presentato il libro di uno dei primi attivisti del M5s. Io distinguo il movimento e la rete, nata grazie alla grande intuizione dipadre e di Beppe Grillo, da quello invece che oggi il movimento è diventato. Le parole di Disono quelle di uno che sta diventando un mestierante della politica, cioè di uno che sposta tutto su una serie di totem e non risponde alle domande oggettive ...