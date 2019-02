Diciotti | al via la Giunta che deciderà sul processo Salvini

Diciotti - al via la giunta che deciderà sul processo a Salvini : È iniziata a Sant'Ivo alla Sapienza la riunione della giunta delle elezioni e delle immunità, che oggi voterà la relazione del presidente e relatore Maurizio Gasparri, che ha chiesto di dire no alla ...

Diciotti - Procura valuta richiesta archiviazione per Conte e Di Maio : di Elvira Terranova Il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro è già al lavoro sul fascicolo aperto sabato sugli atti inviati dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato con la memoria ...

Caso Diciotti : Procura Catania valuta richiesta archiviazione per Conte e Di Maio : Palermo, 18 feb. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) Il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro è già al lavoro sul fascicolo aperto sabato sugli atti inviati dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato con la memoria del vicepremier Matteo Salvini e le 'autodenunce' del premier Giusepp

Diciotti - via al voto online M5s | Cambia il testo del quesito |Raggi e Appendino si schierano | Grillo : la mia era una battuta : E' iniziata con un'ora di ritardo (e finirà alle 20) la consultazione online tra i grillini sull'autorizzazione a procedere per Salvini. I tre sindaci pentastellati si schierano: "Ci si difende nei processi".

Diciotti - Gregorio De Falco e il voto sul processo a Matteo Salvini : "Domanda fuorviante - tanti sbaglieranno" : "La domanda agli iscritti 5 stelle sulla piattaforma Rousseau è fuorviante. E induce a errori". Il capitano Gregorio De Falco, espulso dai pentastellati, avverte che c'è la concreta possibilità che molti elettori chiamati a votare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Dic

Diciotti - lunedì il M5S decide su Salvini via Rousseau : si vota dalle ore 10 alle 19 : «Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari Paesi europei è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere». È questa la formulazione del quesito scelta dal blog delle Stelle per chiedere agli iscritti ...

Caso Diciotti - M5s : lunedì dalle 10 alle 19 via al voto sul processo : Gli iscritti del M5s potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il Caso Diciotti lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19. Lo rende noto un post sul Blog dei pentastellati in cui viene spiegato il ...

Caso Diciotti - via libera dalla Giunta per le immunità : a catania anche i documenti di Conte - Di Maio e Toninelli : La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha detto sì alla richiesta dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, di rinviare ai magistrati di catania i documenti del...

Diciotti.Salvini invia memoria a Giunta : 10.54 La Giunta per le immunità del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri (Fi), è stata convocata per giovedì mattina 7 febbraio sul caso della nave Diciotti. Secondo quanto si apprende, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, nei confronti del quale il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere per " sequestro di persona aggravato", avrebbe deciso di presentare una memoria scritta senza presentarsi di persona.

Diciotti - “scelte per strategia politica” : la procura di Catania voleva archiviare Salvini. Rischia di farlo finire a processo : Gli stessi fatti, ma due interpretazioni giuridiche opposte. Eppure c’è un punto in comune tra la richiesta di archiviazione della procura di Catania e la relazione con cui il Tribunale dei ministri ha chiesto l’autorizzazione a procedere al Senato per Matteo Salvini accusato di sequestro di persona aggravato, nel caso dei migranti della nave Diciotti. Ed è un punto a sfavore per il segretario della Lega. I senatori della Giunta per ...

Diciotti - al Senato la Giunta avvia l'esame. M5S per il sì - la Lega : così tutto in discussione : «Mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto», ha spiegato Conte. Parole nette, che bilanciano la linea leghista del «Processare Salvini significa processare il governo», ...

Caso Diciotti - Saviano : "Salvini ha paura" : Roberto Saviano ancora all'attacco di Matteo Salvini. Dopo il dietrofront del Ministro dell'Interno, non più così desideroso di farsi processare per dimostrare la sua innocenza, Saviano ha pubblicato uno status su Facebook per commentare la notizia: "Salvini sul Caso Diciotti ha infine compreso il guaio grosso in cui si è cacciato a causa del suo cinismo. 'Processatemi, anzi no' e così il ministro della Mala Vita si fa scrivere dall'avvocato ...

