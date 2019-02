Delitto Arce | il papà | Serena avrà giustizia dopo 17 anni

Delitto di Gorlago - l'amante killer parla dal carcere : 'Vorrei essere morta io' : "Vorrei essere morta io, vorrei svegliarmi come in un film e tornare indietro di una settimana". A parla re è Chiara Alessandri , la 43enne accusata dell'omicidio di Stefania Crotti , uccisa a Gorlago ...

Il Delitto di Pesaro - cosa non ha funzionato nella protezione di Marcello Bruzzese? : Era di livello minimo il dispositivo di protezione per Marcello Bruzzese, 51 anni, fratello di un pentito di ‘ndrangheta, che è stato ucciso la sera del 25 dicembre a Pesaro. Non era persona nuova, come accade a chi ha protezione massima, non aveva cambiato identità. Sul citofono c’era il suo cognome, la casa però gli era stata data dal ministero dell’Interno come lo stipendio che l’uomo percepiva. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera ...