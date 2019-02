Decretone | no al reddito di cittadinanza per chi ha cambiato residenza nel 2018

Decretone - no al reddito di cittadinanza : Trovato l’accordo su alcune modifiche: stretta anti-furbetti su finti divorzi e separazioni. Saltano gli incentivi per chi assume colf e badanti

Il 40 per cento di chi prenderà il reddito di cittadinanza non dovrà lavorare : ecco perché la Lega vuol fermare il Decretone : ...- clamorosa - espressione dell'insofferenza leghista è rappresentata dalla lettera inviata dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana al ministro del Lavoro Luigi Di Maio e a quello dell'Economia ...

Reddito di cittadinanza? Il Decretone ha dimezzato fondi per Cpi : Il “decretone” ha dimezzato i fondi per la riforma dei centri per l’impiego, utili in ottica del Reddito di cittadinanza.

Decretone - Lega : un anno di servizio civile obbligatorio per i giovani che richiedono il reddito di cittadinanza : Un anno di servizio civile obbligatorio per i richiedenti il reddito di cittadinanza che abbiano tra i 18 ed i 28 anni. Lo prevede un emendamento al "Decretone" presentato dalla Lega in commissione al ...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza - al via iter per conversione del Decretone in legge : Prenderà il via lunedì 4 febbraio in commissione Lavoro e previdenza sociale al Senato della Repubblica l’esame del decreto che contiene le pensioni Quota 100 e il Reddito di cittadinanza e che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Il testo, sul fronte pensionistico, prevede anche la proroga dell’Ape social e di Opzione donna, entrambe formule sperimentali e non strutturali, così come la Quota 100. Reddito di cittadinanza e Quota ...

Decretone - se le spese superano gli stanziamenti scattano rimodulazione del reddito e tagli ai ministeri : Due clausole di salvaguardia che prevedono la sospensione e successiva “rimodulazione” dell’ammontare del reddito di cittadinanza e tagli agli stanziamenti dei ministeri in caso di eccesso di spesa rispetto alle risorse stanziate per gli interventi sulle pensioni. Le prevede il Decretone sulle due misure bandiera di Movimento 5 Stelle e Lega, pubblicato in Gazzetta ufficiale lunedì e ora all’esame del Senato per la ...

Decretone - Di Maio : “Prima erogazione reddito il 27 aprile. Prossima settimana al via il sito internet”. Il testo ora al Senato : Dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da oggi, 29 gennaio, il Decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione entra in vigore. Il testo è stato formalmente trasmesso al Senato: ora sarà compito dei parlamentari di Palazzo Madama mettersi al lavoro, perché dovrà essere convertito in legge entro metà marzo. Intanto lunedì sera, ospite di Quarta ...

Mattarella ha firmato il Decretone Quota 100 e Reddito di cittadinanza : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il cosiddetto ‘Decretone‘, che contiene le norme sul Reddito di cittadinanza e su “Quota 100” per le pensioni. A breve il testo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento in questione è quello che regola le modalità specifiche di attuazione delle due misure chiave di questa Legge di bilancio 2019: Quota 100 e Reddito di cittadinanza (inclusa la ...

Quota 100 e reddito di cittadinanza - via libera al Decretone dalla Ragioneria dello Stato : Via libera dalla Ragioneria generale dello Stato, oggi, al maxi decreto sulle pensioni Quota 100 e al reddito di cittadinanza, due delle misure simbolo dell’esecutivo M5s-Lega guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ci sono stati affinamenti nel testo – ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria - ma nel merito, non riguardano – ha sottolineato - problemi di Ragioneria". Non ci sarà dunque nessuno ...

Decretone - Governo : platea reddito cittadinanza non cambia : 5 mln : Roma, 18 gen., askanews, - La platea del reddito di cittadinanza 'non cambia': i beneficiari sono 5 milioni. E 'circa 1 milione 800 mila famiglie ne hanno diritto'. Lo precisano fonti di palazzo Chigi,...

