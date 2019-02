Dazi Usa sull' auto | la Germania trema

Dazi - presto Liu in Usa per negoziati : 5.44 Il vicepremier cinese, Liu He, guiderà il 21 e 22 febbraio in Usa la delegazione per i nuovi negoziati sul commercio. Il primo marzo scadrà la tregua di 90 giorni sui Dazi alle importazioni decisa a dicembre a Buenos Aires dai presidenti Trump e Xi Jinping. Liu, plenipotenziario di Xi sulle questioni economiche, si confronterà, come avvenuto la scorsa settimana a Pechino, con la controparte statunitense guidata dal segretario al Tesoro, ...

Usa minacciano Dazi su auto europee - da Ue 'reazione rapida' : Roma, 18 feb., askanews, - La commissione Ue risponderà in maniera 'rapida e adeguata' a eventuali dazi degli Stati Uniti sulle auto provenienti dall'Unione Europea. Dopo un rapporto presentato alla ...

Dazi auto.Ue : pronti reagire contro Usa : 13.20 Se gli Stati Uniti dovessero introdurre Dazi contro le automobili europee, "la Commissione europea reagirebbe in modo adeguato". Lo ha detto il portavoce della stessa Commissione, Schinas, rispondendo a una domanda sulla minaccia dell'amministrazione Trump di imporre Dazi alle auto prodotte nell'Ue. "Se fosse il caso, saremmo in grado di reagire immediatamente", ha aggiunto il portavoce.

Usa - Inviato a Trump un rapporto sui Dazi : aumenta il rischio di nuove tariffe : Il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ha Inviato ieri al presidente Donald Trump l'atteso rapporto sui dazi su auto, ricambi e componentistica elaborato nel quadro dell'indagine avviata lo scorso maggio su richiesta della Casa Bianca per verificare gli effetti delle importazioni sulla sicurezza nazionale. Il rapporto, che rimarrà secretato, rischia di infliggere un duro colpo all'industria automobilistica americana. Tre mesi per ...

Dazi Usa-Cina - accordo più vicino. Trump : "Buoni progressi" : Dal fronte della guerra commerciale tra Usa e Cina arrivano indicazioni positive con i mercati che tornano a credere nell'accordo . Dopo che il Presidente Xi aveva chiuso il round di incontri a ...

Tra Germania e Usa lo scontro è frontale Liti su Iran - nucleare - missili e pure sui Dazi : L'obiettivo del 2% è stato quasi già raggiunto da Romania, Lettonia e Lituania, paesi che temono l'orso russo: con la scusa che la sua economia è in crescita costante e che l'obiettivo è perciò ...

Export - la frenata dell’auto tedesca colpisce la componentistica italiana. E all’orizzonte c’è la minaccia dei Dazi Usa : Il conto del dieselgate arriva anche all’Italia. Proprio mentre dietro l’angolo si profilano nuove e più pesanti minacce di dazi americani. L’introduzione delle nuove regole di omologazione delle auto con l’arrivo, dal primo settembre scorso, di una differente e univoca modalità di misurazione di consumi e delle emissioni, ha inferto un brutto colpo all’industria automobilistica tedesca già fiaccata dagli scandali. ...

Trump inquieta Merkel : Berlino in attesa delle decisioni Usa sui Dazi per le auto tedesche : La recessione tecnica sfiorata per un pelo, il calo della produzione industriale e degli ordini, il fallimento della trattativa Alstom-Siemens, i timori crescenti per una hard Brexit. La locomotiva tedesca è in panne e i timori che a Washington decidano di estendere la guerra dei dazi anche alle importazioni di auto, dopo l'alluminio e l'acciaio, agita i sonni dell'industria tedesca. Angela Merkel, alla Conferenza sulla sicurezza a cui ha ...

Usa - Trump crede nell'intesa con la Cina : slitta l'ultimatum sui Dazi : ... che sottolineano come molti siano ancora gli ostacoli da superare e come soprattutto restino notevoli distanze sul fronte delle riforme strutturali dell economia cinese chieste a gran voce dall ...

Tregua Dazi Usa-Cina a rischio? 'La prossima guerra commerciale la combatteranno in Venezuela e Africa' : Focus sulle ultime indiscrezioni che arrivano dal fronte commerciale Usa-Cina, e che stanno alimentando qualche timore a livello globale. Stando a una fonte contattata da Cnbc, non ci sarà alcun ...