David Di Donatello | le candidature | in testa Dogman e Capri Revolution

Garrone "sbanca" i David di Donatello : 15 candidature per Dogman : Sono state annunciate le nomination per la prossima edizione del David di Donatello. In testa in questa 64ma edizione troviamo Dogman di Matteo Garrone, che ha ottenuto il numero più alto di candidature, ben 15, e Capri Revolution di Mario Martone che si attesta a 13.A pari merito al terzo posto si collocano Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e Loro di Paolo Sorrentino. A seguire ancora a pari merito, con nove candidature, Lazzaro ...

Addio all'attore Bruno Ganz - lanciato da Wenders - David di Donatello per Pane e tulipani : Operativo anche nel mondo anglosassone ha recitato ne I ragazzi venuti dal Brasile , The Manchurian Candidate e The Reader . Il suo percorso di qualità lo ha portato a lavorare con autori come ...

David di Donatello 2019 - cambia tutto : rivoluzione giuria e sistema di voto : Tante le novità annunciate per la 64esima edizione. La cerimonia il prossimo 27 marzo, trasmessa in diretta su Rai 1

David di Donatello - così cambiano gli Oscar italiani : nuova giuria e nuove regole (che aprono a Netflix) : Il David del cambiamento. No, non è uno slogan filogovernativo, ma semplicemente un ribaltone di ciò che l’Oscar del cinema italiano è stato finora. “Il cinema vota il cinema” tiene a precisare come “vero slogan” Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello. E l’edizione 2019, che per inciso si celebrerà nella serata del 27 marzo in diretta su Rai 1, vedrà attuate tutte le ...

Svolta rock per il David di Donatello "del cambiamento" : nuova giuria - nuovo sistema di voto - nuovo premio : Per il suo 64esimo compleanno - pardon - per la sua 64esima edizione, il David di Donatello, come accade spesso a uomini di quell'età negli ultimi tempi, ha deciso di ringiovanirsi in qualche modo, di farsi un nuovo look, di diventare più rock, come già preannunciato dal video/trailer mostrato questa mattina alla stampa con sottofondo musicale la celebre canzone "We will rock you" dei Queen.Il merito va tutto a Piera ...

