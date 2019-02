Dal prossimo anno la NBA organizzerà un campionato di basket in Africa

Ghirelli - pres. Lega Pro : 'A Cuneo violata la lealtà sportiva. Dall'anno prossimo - chi non paga è fuori' : Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli é intervenuto su Radio Rai , a 'Radio Anch'io Lo Sport', per dire la sua sull'incredibile caso sollevato dalla partita tra Cuneo e Pro Piacenza , disputata dagli emiliani con soli 7 giocatori per evitare l'esclusione dal campionato e persa per 20-0. ...

MSC Crociere - entro il 2027 flotta di 29 unità. Prima nuova nave "Bellissima" Dal prossimo mese : entro il 2027 MSC Crociere disporrà di 14 nuove navi che assieme alle attuali porteranno la flotta a 29 unità. Un tasso di crescita del 130% in termini di croceristi ospitati a bordo, con una media di ...

Sanremo - Di Maio : «L’anno prossimo vincitore scelto solo Dal televoto» : Luigi Di Maio Quando le urgenze del Paese chiamano, Luigi Di Maio risponde. All’indomani della vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo 2019, il vicepremier è intervenuto in prima persona per dire la sua sulle polemiche che hanno accompagnato il verdetto finale della kermesse. In riferimento alle discussioni sull’eccessivo peso delle giurie, che hanno di fatto ribaltato le preferenze del pubblico, l’esponente pentastellato ha ...

Sanremo 2019 - Luigi Di Maio : "Per l'anno prossimo - il vincitore deve essere scelto solo Dal televoto" : La vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo e il clamoroso sfogo nella conferenza stampa post-finale di Ultimo contro i giornalisti, alla fine, come oramai di consueto in Italia, sono diventate un caso politico perché l'usanza-social vuole che si travalichi praticamente sempre e riguardo ogni cosa, anche su un concorso canoro.Di conseguenza, dopo l'indispensabile tweet con il quale il leader della Lega, il Ministro dell'Interno e ...

Orche e balene liberate Dalla "prigione delle balene" a Primorie nel prossimo futuro - : La liberazione di Orche e balene illegalmente catturate in Estremo Oriente, che ora sononella baia Serednaya a Primorie, avverrà presto, ha detto il deputato russo Dmitry Kobilkin. "Oggi ci sono tutte ...

Il prossimo gioco regalato Dall'Epic Games Store è il meraviglioso Thimbleweed Park : Epic Games Store continua a proporre nuovi giochi gratuiti di ottima qualità a tutti i propri utenti e in questo caso ci troviamo di fronte a un'avventura punta e clicca davvero imperdibile.I nomi di Ron Gilbert e Gary Winnick probabilmente evocheranno piacevoli ricordi in tutti i fan delle avventure punta e clicca del passato. Thimbleweed Park è la nuova opera dei due sviluppatori, un'avventura vecchia scuola che tra situazioni grottesche e ...

Claybook arriverà su Nintendo Switch Dal prossimo mese : Condividi la tua immaginazione con il mondo: Lasciate che la vostra creatività fluisca in modalità Sandbox mentre utilizzate le risorse di gioco completamente personalizzabili e gli effetti fisici. ...

Indiscrezione Dalla Spagna : Rafa NaDal e Xisca presto sposi. Il sì a Maiorca il prossimo autunno : Fiori d'arancio per Rafa Nadal e Xisca Perillo. A dare l'annuncio è la rivista spagnola Hola! , che dedica alla coppia la copertina. Dopo 14 anni insieme il vincitore di undici Roland Garros avrebbe ...

Antonella Clerici Dal prossimo settembre tornerà a condurre La Prova del cuoco? L'indiscrezione : FUNWEEK.IT - Spuntano rumors oramai all'ordine del giorno sul futuro di Elisa Isoardi che, dopo il passaggio del suo autore Casimiro Lieto a La Vita in Diretta, potrebbe essere agevolata nella...

Fisco - Dal prossimo settembre via all'ISEE precompilato dall'INPS : Dal prossimo mese di settembre , l'ISEE giungerà dall'INPS già compilato . Il Decretone , varato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, ha riscritto la disciplina di accesso all'ISEE, ...

La NBA cambia la sua casa in Europa : Dall'anno prossimo Parigi e poi chissà : ... uno in Asia o in America Latina e in altre parti del mondo. Abbiamo sempre più giocatori internazionali protagonisti, il gioco è sempre più globale e la tecnologia cambia in continuazione: è venuto ...

Marsala - NUOVO METODO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN VIGORE Dal prossimo 1° FEBBRAIO : PROGRAMMATI BEN 10 INCONTRI CONOSCITIVI DAL 10 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO Continua l'azione propedeutica attuata dall'Amministrazione Di Girolamo e da eneregtikambiente in vista dell'avvio del NUOVO METODO ...

Emergenza influenza - Fimmg Napoli : “OspeDali al collasso - timori per il picco ormai prossimo” : “Siamo estremamente preoccupati per ciò che sta avvenendo sul territorio di Napoli e provincia, con i nostri studi letteralmente invasi da pazienti con gravi complicanze legate all’influenza di stagione. La nostra preoccupazione riguarda però ciò che avviene al di fuori dei nostri studi, negli ospedali, dove ormai non si riesce più a garantire adeguata assistenza“. L’allarme arriva dai medici di famiglia della Fimmg, per voce di ...

Calciomercato Roma / Ultime notizie - Daniele De Rossi a un passo Dal rinnovo per l'anno prossimo : Calciomercato Roma, Ultime notizie 2 gennaio: Cengiz Under al centro dell'attenzione a causa dei 60 milioni offerti dall'Arsenal, De Rossi invece…