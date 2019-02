Da Istat nuovi brutti dati sull' economia Ancora giù fatturato e ordinativi

Pensioni - nuovi dati in arrivo dall'Istat : in 10 anni circa 700mila assegni in meno : Il sistema previdenziale pubblico ha registrato un calo di circa 700mila pensionati nell'arco dell'ultimo decennio. Lo evidenzia l'Istat all'interno del proprio rapporto sulle "condizioni di vita dei pensionati", nel quale sono stati analizzati i dati raccolti nel biennio 2016 - 2017. I trend emersi non stupiscono, confermando i problemi già delineati nei precedenti dossier pubblicati dall'Inps. A colpire in particolar modo è il calo dei ...