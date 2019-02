: Cuba: Usa attaccheranno il Venezuela - NotizieIN : Cuba: Usa attaccheranno il Venezuela - TelevideoRai101 : Cuba: Usa attaccheranno il Venezuela - FcaPitti : RT @Fabio38437290: Milano, consiglieri PD giocano a “senzatetto per una notte” – FOTO -

Per il governo digli Stati Uniti cercano di giustificare un "attacco militare" incon il pretesto di aiuti umanitari. Per questo ha rivolto un appello alla comunità internazionale affinché blocchi questo disegno. In una conferenza stampa il ministro degli Esterino, Bruno Rodriguez, ha ripetuto che già si stanno "realizzando "voli militari" statunitensi da basi nell'area con personale delle operazioni speciali e marines.(Di mercoledì 20 febbraio 2019)