Crinale troppo pericoloso | cambiare subito la strategia economica

(Di martedì 19 febbraio 2019) Non passa giorno senza che le previsioni sull'economia italiana peggiorino. Ormai è diffusa l'opinione di una crescita allo 0,2%, mentre altri analisti prevedono una "crescita" zero o addirittura "sotto lo zero". In queste condizioni una manovra correttiva sarebbe difficilissima, ma pursi avvicina perché le proiezioni vedono già un deficit sul Pil tra il 2,3% e il 2,5% contro il 2% della legge di bilancio. Si tratterebbe quindi di una correzione tra i 6 e i 9 miliardi. Un evento che insieme alle clausole di salvaguardia sull'Iva per quasi 50 miliardi sul 2020 e il 2021 rappresenta per l'Italia (e per l'Eurozona) un rischio incalcolabile che imporrebbe una profonda revisione della politicadel Governo. L'esecutivo dovrebbe dar notiziache con il Documento di economia e finanza di aprile cambieràpuntando sugli investimenti e ...