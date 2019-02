Coppa del Mondo | 13 azzurri a Nuova Delhi In palio 16 carte olimpiche per Tokyo 2020

LIVE Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 in DIRETTA : riparte la Coppa del Mondo - Hirscher e Shiffrin favoriti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del City Event di Stoccolma, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: sarà grande spettacolo in Scandinavia, con i migliori interpreti del parallelo che si daranno battaglia, rituffandosi nel circuito maggiore dopo la parentesi iridata di Are. Saranno tre gli azzurri in gara: nel tabellone maschile è presente, col numero 14, Manfred Moelgg, che al primo turno se la vedrà col ...

Tiro a Segno - scatta la Coppa del Mondo ISSF : azzurri a caccia di un pass per i Giochi di Tokyo 2020 : Le competizioni cominceranno sabato 23 febbraio, in palio le carte olimpiche per accedere alle Olimpiadi del 2020 La squadra azzurra è in partenza ed è pronta ad affrontare la prima tappa di Coppa del Mondo ISSF della stagione agonistica appena cominciata. In questo importante appuntamento saranno messe in palio le carte olimpiche per accedere ai Giochi di Tokyo 2020. Saranno presenti Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Lorenzo Bacci (Fiamme ...

Cambia la SuperCoppa di Spagna : modello Final Four : Cambia la Supercoppa di Spagna. Luis Rubiales, presidente della federcalcio spagnola, ha infatti annunciato oggi la creazione di un nuovo format per la Supercoppa: si giocherà secondo il modello Final Four, con semiFinali e Finale, e si giocherà fuori dalla Spagna. Il format, che dovrà essere approvato dall’assemblea, prevederà la partecipazione delle prime due classificate […] L'articolo Cambia la Supercoppa di Spagna: modello Final ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli 2019 : parte la stagione per l’Italia che deve uscire dalla crisi. Strada verso Tokyo 2020 complessa : Sabato 23 febbraio parte la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019: a Nuova Delhi, in India, i tiratori di tutto il Mondo si daranno battaglia non solo per la vittoria finale, ma anche per conquistare la carta olimpica: ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali mette in palio due pass (che ricordiamo non essere nominali) per Tokyo 2020. Per la prima tappa saranno tredici gli azzurri in gara: Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Lorenzo ...

Frascati Scherma : per Rossini e Puglia trionfo a squadre in Coppa del Mondo Under 20 : Roma – Se la Nazionale assoluta di fioretto femminile è stata ribattezzata “Dream Team” per gli innumerevoli e prestigiosi successi costruiti nel corso gli anni, anche le azzurre dell’Under 20 non vogliono essere da meno e dimostrano di crescere in maniera molto promettente. Nella tappa di Coppa del Mondo andata in scena nello scorso fine settimana a Modling (in Austria), due ragazze di nome Serena in forza al Frascati Scherma hanno dato ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bansko 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo il City Event di Stoccolma, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in Bulgaria a Bansko con una lunga tre giorni di gare. Si comincia venerdì con la combinata, poi sabato toccherà al superG ed infine domenica spazio ai gigantisti. Grande attesa in casa Italia soprattutto per il supergigante, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la Coppa di specialità e la gara bulgara rappresenta un momento fondamentale della ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Crans Montana 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Messi ormai in archivio i Mondiali di Are 2019, è tempo di rituffarci nella Coppa del Mondo di sci alpino. Le ragazze saranno di scena a Crans Montana, in Svizzera, per una discesa libera e una combinata, nel weekend 23-24 febbraio. Vedremo all’opera nuovamente le specialiste della velocità, che cercheranno gli ultimi successi di una stagione che, piano piano, sta volgendo verso la conclusione. A livello di classifica generale, poi, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Scatta la Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno: dal 23 al 27 febbraio i migliori tiratori saranno a Nuova Delhi in India, per provare anche a strappare la carta olimpica: nelle otto specialità olimpiche individuali (carabina 10 e 50 metri e pistola 10 e 25 metri, maschili e femminili) saranno infatti in palio due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che, va sottolineato, non saranno personali ma verranno assegnati alla federazione ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo in vetta - Bolshunov a -76. De Fabiani settimo! : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : Lisa Vittozzi è prima! Superata Wierer : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...