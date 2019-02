Compleanno amaro per Icardi | rischia di non giocare più fino al termine della stagione

calcioweb.eu

: Icardi compleanno meno amaro. C'è chi ancora lo vede capitano dell'Inter e Wanda apprezza - - fcin1908it : Icardi compleanno meno amaro. C'è chi ancora lo vede capitano dell'Inter e Wanda apprezza - - zazoomnews : L’uomo del giorno – Francesco Modesto compleanno dolce-amaro - #L’uomo #giorno #Francesco #Modesto - zazoomblog : L’uomo del giorno – Francesco Modesto compleanno dolce-amaro - #L’uomo #giorno #Francesco #Modesto -

(Di martedì 19 febbraio 2019) E’ unper l’attaccante Mauro, il calciatore nerazzurro oggi spegne 26 candeline e ha festeggiato in compagniamoglie Wanda Nara e i figli nella loro villa sul lago di Como. L’attaccante argentino su Instagram ha postato una foto che lo ritrae sorridente sullo sfondo del lago abbracciato alla moglie-agente. Sul mentre la moglie suo profilo ha pubblicato un’immaginefamiglia al completo: “Feliceamore mio. Nessuno può immaginare la persona che sei, perché nessuno è come te. Grazie per averci dato una famiglia bellissima e grazie per avermi dato il coraggio e il rispetto che ogni donna merita. Ci dai orgoglio e come dico sempre sei un grande esempio di uomo, padre e marito. Possa Dio continuare a realizzare tutti i tuoi sogni, perché sai che siamo e saremo sempre con te, accompagnandoti ad ogni passo. La ...