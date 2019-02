Commissario Montalbano | oltre 10 milioni per Un diario del ' 43

Ascolti tv - Il Commissario Montalbano chiude con 10.1 milioni di telespettatori : Un altro grande successo di pubblico per la stagione 2019 delle avventure del Commissario Montalbano. La seconda delle nuove inchieste, ‘Il diario del ’43‘ in onda il 18 febbraio su Rai1, ha conquistato 10.150.000 spettatori (share del 43,3%). Il picco di Ascolti, alle 21.59, nel momento della scena del funerale del dottor Pasquano, l’anatomopatologo del commissariato di Vigata, è stato di 11.457.000. ‘Il ...

Uno dei momenti più commoventi! il Commissario Montalbano rende omaggio al dottor Pasquano : Nell'episodio 'Un diario del '43' il saluto degli amici di Vigata al medico legale interpretato da Marcello Perracchio, scomparso nel 2017. Dopo una lunga malattia, Marcello Perracchio era scomparso a 79 anni a Ragusa il 28 luglio 2017. Il dottor Pasquano de “Il commissario Montalbano” era diventato per gli spettatori un personaggio simbolico. Burbero, amante dei cannoli e non voleva “essere rotti i cabassisi“. Nell’episodio “L’altro capo ...

Ufficiale - Il Commissario Montalbano 2020 si farà : l’ultimo episodio del 18 febbraio stravince la serata : La Rai non ha più dubbi: Il Commissario Montalbano 2020 si farà. La fiction con protagonista Luca Zingaretti non smette di annoiare il suo pubblico, che a gran voce ha richiesto una nuova stagione, adesso confermata. Lo annuncia Carlo Degli Espositi, produttore della Palomar (casa di produzione di Montalbano, appunto), che in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni è felice di accontentare gli spettatori di Rai1: “I prossimi due film li andremo ...

Funerale dottor Pasquano in Commissario Montalbano : le parole della moglie : In Un diario del '43, il nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, è stata ricordata la scomparsa del dottor Pasquano, celebrandone il 'Funerale cinematografico' in una...

Ascolti tv lunedì 18 febbraio 2019 : oltre 10 mln per l'ultima de Il Commissario Montalbano : Prime Time Su Rai 1 Il Commissario Montalbano - Un diario del '43 ha registrato 10.150.000 telespettatori, share 43,3% Su Rai 2 Realiti Sciò - Il film ha registrato 743.000 telespettatori, share 3%. Su Rai 3 Il film Quel mostro di suocera ha registrato 942.000 telespettatori, share 3,7%. Su Canale 5 Il film Deepwater - Inferno sull'Oceano ha registrato un netto di 2.048.000 telespettatori, share 8,8%. Su Italia 1 Il film Così ...

IL Commissario MONTALBANO/ Anticipazioni 18 febbraio : è morto il Dr Pasquano : Il COMMISSARIO MONTALBANO 13, Anticipazioni 18 febbraio: Un diario del '43 è il titolo della puntata in cui Salvo si ritroverà ad indagare su tre misteri.

Il Commissario Montalbano - riassunto dell'episodio 'Diario del 43' : l'omicidio di Angelino : Dopo due settimane di messa in onda e due episodi trasmessi in prime time su Rai, anche la tredicesima stagione de "Il commissario Montalbano" finisce in un tripudio di ascolti e critica. Lunedì 18 febbraio, infatti, è stato trasmesso il secondo dei due episodi previsti per il nuovo ciclo della serie, dove il commissario Montalbano ha dovuto affrontare le impegnative indagini di tre casi ben distinti che, alla fine, sono risultati essere ben ...

Il Commissario Montalbano - Un diario del '43 - riassunto : Secondo ed ultimo appuntamento con i film-tv inediti de Il Commissario Montalbano: Un diario del '43, in onda questa sera, 18 febbraio 2019, alle 21:30 su Raiuno, è tratto dai racconti "Un diario del '43" e "Being here" di Andrea Camilleri (editi da Sellerio Editore).

Il Commissario Montalbano - Un diario del '43 - diretta : l'assassino

Il Commissario Montalbano - Un diario del '43 - diretta : il diario di Anita

Il Commissario Montalbano - Un diario del '43 - diretta : la donazione

Il Commissario Montalbano - Un diario del '43 - diretta : le indagini

Il Commissario Montalbano – "Un diario del 43" – Puntata del 18 febbraio 2019. : Dopo l'exploit di lunedì scorso con oltre 11 milioni di spettatori, secondo episodio inedito de Il commissario Montalbano, in prima serata su Raiuno. Dal 1999, anno di messa in onda del primo episodio "Il ladro di merendine", il personaggio inventato dalla penna di Andrea Camilleri, interpretato da Luca Zingaretti, è diventato amico imprescindibile del pubblico

Il Commissario Montalbano - Un diario del '43 - diretta : la morte di Pasquano