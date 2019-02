Come funzionava la truffa sui diamanti in cui è incappato anche Vasco Rossi - e non solo lui - : Due milioni e mezzo di euro in diamanti. A Vasco Rossi era stato prospettato Come un affare: investire un discreto gruzzoletto nella più preziosa delle pietre per metterla al sicuro da speculazioni e ...

Come funzionava la truffa sui diamanti in cui è incappato anche Vasco Rossi : Due milioni e mezzo di euro in diamanti. A Vasco Rossi era stato prospettato Come un affare: investire un discreto gruzzoletto nella più preziosa delle pietre per metterla al sicuro da speculazioni e oscillazioni di altri mercati più volubili. Peccato che qualcuno era riuscito a 'gonfiare' quei diamanti. Come? Aumentandone il valore e certificandolo grazie alla complicità delle banche. Non una truffa da ladri di polli Come quella messa in piedi ...