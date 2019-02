Azioni Coca Cola : è crollo record a Wall Street. Tutti i motivi del sell-off : Questione Forex, cambi delle abitudini alimentari del mondo occidentale ma anche timori per la guerra commerciale tra Usa e Cina sono Tutti elementi che, in misura diversa, hanno già influenzato i ...

Coca -Cola Hbc Italia sale in cattedra - masterclass #YouthEmpowered : Coca-Cola Hbc Italia sale in cattedra e con l'avvio delle masterclass #YouthEmpowered si rivolge agli studenti delle scuole superiori . Il programma che supporta i ragazzi tra i 16 e i 30 anni nel ...

Coca -Cola : -7 - 9% a Wall Street - il calo maggiore dal 2008 : Coca-Cola affonda a Wall Street , dove perde fino al 7,9%, in quello che e' il calo maggiore dal 2008 . A pesare sono le stime per il 2019 e l'ammissione di possibili problemi quali le pressioni sui ...

Londra : Coca Cola HBC in forte calo : In forte ribasso il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che mostra un disastroso -6,76%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , ...

Caffitaly fa rotta sull'Australia «Una partnership con Coca Cola per distribuire macchine e capsule» : View Larger Image Caffitaly fa rotta sull'Australia «Una partnership con Coca Cola per distribuire macchine e capsule» Clementini, come si è chiuso il 2018 per Caffitaly? «Bene, abbiamo consolidato i ...