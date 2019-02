Clima | accordo Ue per fissare tetti vincolanti alle emissioni dei camion

Amy Klobuchar si candida in vista delle presidenziali Usa : «Rispetteremo l'accordo sul Clima di Parigi» : Si allunga la lista delle donne candidate alle presidenziali americane . La senatrice democratica del Minnesota Amy Klobuchar, 59 anni, avvocato, ha annunciato formalmente la sua candidatura alla ...

Clima e obiettivi dell’Accordo di Parigi : l’Australia potrebbe raggiungerli 5 anni prima del previsto : L’Australia potrebbe raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi 5 anni prima del previsto: lo ha rilevato una ricerca dell’Università nazionale australiana, secondo cui il Paese sta installando energia rinnovabile pro capite ogni anno più velocemente di quanto stanno facendo, ad esempio, Stati Uniti, Unione Europea, Cina e Giappone. La tendenza potrebbe fare raggiungere al Paese gli obiettivi di riduzione delle emissioni ...

Cambiamenti Climatici - obesità e denutrizione sono connessi : “Necessario accordo globale per combatterli” : I Cambiamenti climatici, l’obesità e la denutrizione sarebbero strettamente legate, ed andrebbero affrontate con un accordo globale simile a quello di Parigi (firmato nell’ambito della COP21 del 2015): lo chiedono membri di una commissione istituita da “Lancet“, secondo cui servono politiche che contrastino gli interessi delle grandi compagnie. La produzione di cibo è una delle principali cause dei Cambiamenti climatici. ...

Clima : il presidente Bolsonaro “per ora” manterrà il Brasile nell’Accordo di Parigi : Il presidente Jair Bolsonaro “per ora” non ritirerà il Brasile dall’Accordo di Parigi sul Clima: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente brasiliano Ricardo Salles a Sao Paulo. “Ci sono dei punti importanti dell’accordo che vogliamo studiare, come quelli che possono portare risorse finanziarie al Paese“, ha spiegato Salles. Nel corso della campagna elettorale, Bolsonaro aveva annunciato che il Brasile ...

Clima - COP24 : accordo su regole universali per ridurre i gas serra ma “alcune nazioni non si sono ancora svegliate alla chiamata urgente” del riscaldamento globale : I circa 200 Paesi alla COP24, il summit sul Clima delle nazioni Unite, sono giunti ad un accordo su regole universali e trasparenti su come le nazioni possano ridurre le loro emissioni di gas serra e contenere il riscaldamento globale, mettendo in atto i principi dell’accordo di Parigi del 2015. Ma per la frustrazione degli ambientalisti e di un gruppo di Paesi che chiedevano obiettivi più ambiziosi, i negoziatori hanno rimandato le decisioni su ...

Cop24 : un accordo sul Clima è stato raggiunto - ma dobbiamo continuare a resistere : La Cop24 di Katowice è finita con un accordo con degli obblighi e delle regole valide per tutti i Paesi. Un accordo insufficiente, certo, ma c’è stato: quasi un miracolo, considerando il sabotaggio continuo delle delegazioni dei paesi produttori di combustibili fossili. La situazione rimane difficilissima, ma dobbiamo resistere, come cento anni fa, al tempo della difesa del Piave. E il risultato della Cop24 è proprio questo: resistiamo. Rimane ...

Climate change - in Polonia fissate le regole per applicare l'accordo di Parigi : A Katowice in Polonia si è conclusa la Conferenza Onu sul clima, Cop 24,: i quasi 200 Paesi che avevano firmato l'accordo di Parigi nel 2015 hanno raggiunto un faticoso patto su come mettere in ...

Clima - COP24 in Polonia : corsa contro il tempo per un accordo : corsa contro il tempo per trovare un accordo condiviso nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima (COP24) che si sta tenendo in Polonia: i colloqui, che dovevano terminare ieri, si prolungano anche oggi, sperando ancora in un’intesa per l’attuazione dell’accordo di Parigi del 2015, nonostante le tensioni su punti politici chiave. Si attende la pubblicazione della nuova bozza di testo, posticipata più ...

Clima - Al Gore : “La Cina è uno dei pochi Paesi a rispettare l’Accordo di Parigi” : La Cina è “uno dei pochi Paesi a rispettare gli impegni presi a Parigi”. Così l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore, oggi uno dei più importanti attivisti Climatici al mondo, intervenendo alla Cop24 in corso a Katowice, in Polonia. Fondatore e presidente del Climate Reality Project, gruppo attivo sul fronte del contrasto ai cambiamenti Climatici, Al Gore ricorda come la Cina abbia già superato alcuni dei suoi obiettivi ...