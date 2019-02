Clerici e Amadeus alla ricerca della collocazione ' giusta' in palinsesto | verità o alibi?

blogo

(Di martedì 19 febbraio 2019)Mentre Maria De Filippi prova in tutti i modi (da anni, invano) a lasciare il sabato sera per evitare che Amici si scontri nuovamente con Bndo con le stelle di Milly Carlucci, l'unica ad averla davvero impensierita (anche, talvolta, battuta) negli ultimi tempi, in Rai sembra continuare la gara per aggiudicarsi ladi prima serata migliore in. Se Antonella, in onda su Rai1 il venerdì sera con Sanremo Young, auspica lo spostamento dei programmi di intrattenimento addirittura al lunedì o martedì (fonte: intervista al sito di Panorama) "come fanno in Francia e come da noi fa Fiorello" (che in realtà manca dtv pubblica da 8 anni) perché "Canale 5 è sempre accesa il sabato sera, l’abitudinarietà è un fattore importante, noi invece dobbiamo cominciare sempre da zero",, in onda il sabato con la seconda edizione di Ora o mai più, fa notare ...