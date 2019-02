huffingtonpost

: Cinquanta arresti e sequestri di beni per 10 milioni. È il bilancio dell’operazione anti-Camorra che ha fatto scatt… - matteosalvinimi : Cinquanta arresti e sequestri di beni per 10 milioni. È il bilancio dell’operazione anti-Camorra che ha fatto scatt… - HuffPostItalia : Cinquanta arresti per camorra in Veneto: 'Accertata per la prima volta presenza strutturata nel territorio' - leoberthi : RT @matteosalvinimi: Cinquanta arresti e sequestri di beni per 10 milioni. È il bilancio dell’operazione anti-Camorra che ha fatto scattare… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Un'attività investigativa complessa, che ha messo insieme elementi raccolti per più di 20 anni, ha portato all'accertamento della- e del radicamento - dellainpersone sono state arrestate, tra Venezia e Casal di Principe, dalla Direzione distrettuale antimafia. Tra loro c'è il sindaco di Eraclea, in provincia di Venezia, Mirco Mestre. È lache inun primo cittadino viene coinvolto in fatti di mafia Sequestrati anche beni per 10 milioni. I destinatari del provvedimento sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso e altri gravi reati. È lache, attraverso un'inchiesta giudiziaria, viene scritto nero su bianco che inla criminalità organizzata campana non solo è presente, ma è ben strutturata."Già da anni emergeva una ...