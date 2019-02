Ciclismo – Doppio appuntamento per la Nippo Vini Fantini Faizanè | orangeblue impegnati

sportfair

(Di martedì 19 febbraio 2019)per la: mercoledì al via la Ruta del Sol, giovedì c’è il Tour of Antalya. Da registrare l’infortunio di Zaccanti Gli #pronti ad affrontare il, da mercoledì al via la Ruta del Sol in Spagna, da giovedì il Tour of Antalya in Turchia. Forfait di Filippo Zaccanti, per lui niente Turchia, a causa della frattura del III metacarpale della mano sinistra occorsa nella caduta al Trofeo Laigueglia, previsto un mese di stop.Settimana intensa per gli #, attesi dalla doppia trasferta Turco-Spagnola. Mercoledì 20 al via la Vuelta Andalucia Ruta del Sol, giovedì 21 il Tour of Antalya. Mentre 6 #sono sulla via del ritorno dalla doppia trasferta sudamericana che ha visto il team in gara tra Argentina e Colombia, altri 10 atleti sono pronti a prendere il via. Tra loro non figurerà ...