Ci siamo solo suicidati | i grillini pentiti del voto

“C’è solo un capitano” - i tifosi dell’Inter applaudono… Handanovic! Il portiere chiarisce : “grazie - ma pensiamo alla vittoria” : Cori in favore di Handanovic capitano da parte dei tifosi dell’Inter: il portiere sloveno apprezza ma sposta l’attenzione sulla vittoria “C’è solo un capitano”, il più classico dei cori che si sente in ogni stadio con la curva innamorata del giocatore con la fascia al braccio. Non fa eccezione il pubblico dell’Inter che intono questo coro per… Samir Handanovic. Il portiere sloveno è il nuovo ...

Stop all'alcol in strada - maggioranza ko - gli studenti : ''siamo tornati agli anni '20. Gli universitari vanno bene solo per pagare affitti?''... : TRENTO . "E' una situazione bizzarra sembra di essere tornati indietro agli anni '20 ", gli studenti universitari stentato quasi a credere che il Consiglio comunale di Trento abbia votato una mozione ...

Serie B Palermo - Puscas : «Ci fidiamo di Foschi - pensiamo solo al campo» : Palermo - Sconfiggendo il Perugia al Curi, il Palermo ha dimostrato di saper dare il meglio di sè nonostante le turbolenti vicende societarie, ed essere pienamente in corsa per la promozione in Serie ...

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold/m) - Brenda : «Non ci accontentiamo - siamo solo a febbraio» : Roma – Non conosce soste l’incredibile corsa del San Nilo Grottaferrata basket nella serie C Gold maschile. La formazione dei tecnici Stefano Busti e Matteo Apa ha vinto la sedicesima partita (su diciotto) del suo campionato sul difficilissimo campo del San Paolo Ostiense, piegato per 55-53 al termine di una gara molto tirata come conferma anche il capitano criptense Daniele Brenda. «E’ stato un match molto spigoloso, molto fisico. Se dal ...

Quota 100 - Di Maio : 'siamo solo all'inizio' : Quota 100 è diventata legge di Stato solo tre giorni fa. In tale lasso di tempo sono pervenute oltre 10.500 richieste. A divulgare i dati sull'ammontare delle domande pervenute è stato l'Inps. I cittadini che hanno richiesto in maniera autonoma di poter beneficiare di Quota 100 sono stati meno di un terzo, mentre le richieste presentate tramite gli appositi enti autorizzati sono state la maggioranza. Dati che rimangono comunque in linea con le ...

MotoGp - fra Marquez e Lorenzo è gia duello 'siamo un team - ma vincerà uno solo...' : 'Impossibile è solo una parola che gli uomini deboli usano per vivere facilmente nel mondo che gli è stato dato, senza osare esplorare il potere che hanno per cambiarlo. Impossibile non è una ...

'Non siamo pesci' - centinaia di cittadini a piazza Montecitorio e un solo grido : 'Fateli scendere' : Una politica che non porta i risultati che annuncia e che oltre a produrre sofferenze e dolori si rivela assolutamente controproducente e contraria agli interessi dell'Italia e dell'Europa, perché ...

siamo antirazzisti solo in serie A : La prima è che molti italiani sono antirazzisti solo quando c'è da fare bella figura: tutto il mondo, ci illudiamo, guarda la serie A quindi Siamo lesti a proclamare #SiamotuttiKoulibaly, mentre ...

Rugby : Lovotti - ora pensiamo solo a Scozia : "E' sicuramente il 6 Nazioni più competitivo di sempre - spiega il pilone Andrea Lovotti -, visto che ci sono 3 delle prime 4 nazionali del mondo. Le squadre sono migliorate tanto e il ranking lo ...

In piazza non solo il sostegno alla Tav : "siamo qui per fermare il declino di Torino" : La piazza Sì Tav, nuovamente affollata due mesi dopo il 10 novembre, è la dimostrazione di almeno quattro fattori. Il movimento civico nato per contrastare la prospettiva imminente di un declino di ...

Sanremo 2019 - Baglioni ci ha solo ricordato che Paese siamo diventati : Servono a questo i palchi, tutto sommato. A usarli in modo utile ai più, a dire quel che c’è da dire avendo la certezza di essere ascoltati e magari anche applauditi, oltre che a essere criticati e vilipesi. Claudio Baglioni che dice la sua non canta e non gli passa. Anzi, assume finalmente quel ruolo che ogni artista dovrebbe ricoprire: guida di un Paese passato da un uomo (che si credeva) solo al comando a un Giano bifronte dalle percezioni ...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo su Natalia Bush : ‘siamo solo amici’ : “L’unica creatura che può davvero entrare nel mio letto è Arturo”. Walter Nudo commenta così le voci che lo vorrebbero sentimentalmente legato a Natalia Bush. La voce si è diffusa quando il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che vedono il vincitore del Grande Fratello Vip 2018 insieme alla modella e attrice nelle acque di Capri. Per questo motivo ora Walter ha deciso di spiegare tutta la verità ai follower. Walter ...

Non siamo solo un'isola - siamo parte di qualcosa di grande : ... come cantano gli Oasis " ed è un inno a non sentirsi soltanto abitanti di una casa, di un quartiere, di una città, ma parte di qualcosa di grande, che è il mondo con le sue contaminazioni. La ...

Università - per l’Erc solo Genova chiede abbastanza soldi all’Europa. Ma siamo davvero dei fannulloni? : L’inserto L’Economia del Corriere della sera del 7 gennaio riportava un’intervista al presidente di Erc, il Consiglio europeo per la ricerca che finanzia progetti scientifici direttamente ai ricercatori che lavorano in Europa. Ci fa così sapere che siamo (quasi tutti) un po’ birichini. Gli accademici italiani non chiedono con sufficiente insistenza quattrini all’Europa. E, quando fanno lo sforzo di chiederli, ricavano una quota molto ...