Chiesa-Juventus | primo obiettivo di Paratici | ecco chi sarà sacrificato

Federico Chiesa : per Furio Valcareggi andrà alla Juventus - deve vincere la Champions : Furio Valcareggi , procuratore ed opinionista, noto anche per essere il figlio del mitico Ferruccio, giocatore e allenatore della nazionale italiana campione d'Europa nel 1968, è stato intervistato da diverse testate giornalistiche il 12 febbraio, giorno in cui il padre avrebbe compiuto 100 anni. Ed oltre a ricordare la figura paterna, Valcareggi ha fatto anche un'ampia digressione su quella che è la stretta attualità sportiva e calcistica, ...

Dalla Juventus a Manchester - 'una nuvola nera viaggia verso Firenze per Chiesa' : Juventus e Inter in Italia, le due di Manchester in Inghilterra, il Real Madrid in Spagna e il Bayern Monaco in Germania: come scrive Il Corriere dello Sport , 'in lontananza la nuvola nera pare dirigersi verso Firenze. Paura, per molti quasi certezza, che si ripeta presto la peggiore storia che abbia mai vissuto il club viola. Paura che possa ...