Chiellini sincero | “il miglior difensore al mondo non sono io ma Sergio Ramos”

(Di martedì 19 febbraio 2019) Giorgioha dato lo scettro delpiù forte alRamos, un calciatore più completo rispetto al bianconero Giorgiosi appresta a giocare una gara già decisiva per la sua Juventus. Il calciatore bianconero si sta preparando infatti a scendere in campo domani accanto al fido Bonucci nell’incontro con l’Atletico Madrid di Simeone. Intanto, parlando a Marca,ha risposto alla complicata domanda: chi è ilpiù forte al? In tutta sinceritàha risposto:“Sicuramente nonio. L’Atletico ne ha uno di loro come Godin. Quando non c’è lui, l’Atletico cambia completamente. Lo seguo dai tempi del Villarreal, è l’anima di questo Atletico. Ile però credo siaRamos. Difficilmente fa errori e se ne fa uno è perché hanno sbagliato anche altri. Penso che con Ramos non ci saremmo trovati ...