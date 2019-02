Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega : "Ma Chi è che non sogna di guadagnare un milione al mese? Non sarò mai finta..." : L'ultima partecipazione di Taylor Mega a Domenica Live ha provocato un bel po' di polemiche. La social influencer che ha preso parte alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, infatti, ha dichiarato di avere l'ambizione di guadagnare un milione di euro al mese ma ciò che ha fatto indignare i presenti, nella fattispecie Vladimir Luxuria, è stato il costosissimo orologio (dal valore di oltre 100mila euro!) che la Mega ha indossato ...

Chi è Taylor Mega : età - fidanzato e altezza dell’ex di Briatore : Chi è Taylor Mega: età, fidanzato e altezza dell’ex di Briatore Taylor Mega: carriera e biografia, chi è Taylor Mega ha 24 anni ed è nata a Carlino, in provincia di Udine. I suoi genitori sono entrambi allevatori di tacchini e la bella ragazza è cresciuta in campagna in una famiglia molto umile. Insieme alla sorella Jade ha deciso di lasciare la città e di fare carriera grazie alla tv e ai social. Taylor Mega: i followers su ...

Pomeriggio 5 - l'ultima confessione di Taylor Mega : 'Droga e alcol? Forse un poChino di...' : È stata eliminata dall' Isola dei Famosi , ma continua ad essere la più chiacchierata del reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi . Si tratta di Taylor Mega , pronta a tornare alla sua vita ...

Taylor Mega : i Chili persi all’Isola dei Famosi e l’amore per Tony Effe : Taylor Mega è dimagrita dopo l’Isola dei Famosi Nonostante sia stata la prima eliminata dell’Isola dei Famosi 2019 Taylor Mega è dimagrita. In Honduras la web influencer ha perso ben tre chili, come confessato a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin la 23enne si è detta molto felice e serena, soprattutto perché grazie al programma […] L'articolo Taylor Mega: i chili persi all’Isola dei Famosi e l’amore per Tony ...

