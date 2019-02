Chi è Francesco Fedato | il nuovo presunto amore di Sara Affi Fella

"Abusi su bambini sordomuti. E Papa Francesco sapeva". InChiesta del Washington Post su un nuovo caso che attraversa due continenti : Presunti abusi su bambini sordi, coperti dalla Chiesa di Papa Francesco. È una vicenda sollevata da una approfondita Inchiesta del Washington Post su uno "dei peggiori scandali" di abusi nella Chiesa che riguarda sacerdoti in Argentina e in Italia. Al centro l'istituto religioso per sordomuti Antonio Provolo e tredici persone accusate, più una quattordicesima che si è dichiarata colpevole di abusi sessuali, compreso lo ...

Pedofilia - papa Francesco apre una settimana cruciale per la Chiesa. Prima di tutto - serve coraggio : È in gioco la credibilità della Chiesa cattolica. Non bisogna girarci intorno, a caccia di eventi mediatici o peggio ancora di spot propagandistici che producono solo tanto fumo, ma che poi lasciano immutata la cruda realtà. Quella che si apre per la Chiesa di Roma è una settimana cruciale. Che lo si voglia o no. Un punto di snodo epocale. E bisogna dare atto a papa Francesco di aver avuto il coraggio di convocare in Vaticano tutti i presidenti ...

Vaticano - Papa Francesco con la spilletta pro-invasione. Il prete dei migranti rivela : "Mi ha Chiesto di..." : Anche Papa Francesco tifa "invasione". Adesso non è più una diceria, sebbene supportata da anni e anni di dichiarazioni e dottrina. Bergoglio si è prestato a un selfie con don Nandino Capovilla, parroco di Marghera (Venezia) in prima fila per l'accoglienza degli immigrati. Don Nandino ha consegnato

Avrà inizio giovedì in Vaticano la conferenza sulla protezione dei minori nella Chiesa voluta da papa Francesco : In Vaticano, fino a domenica 24, s'incontreranno così i rappresentanti di tutte le Conferenze Episcopali del mondo, e saranno presenti anche le vittime di abusi. Padre Hans Zollner, responsabile del ...

Francesco Renga : età - altezza - figli e compagna. Chi è a Sanremo : Francesco Renga: età, altezza, figli e compagna. Chi è a Sanremo Vita privata e carriera Francesco Renga Francesco Renga: età, altezza, figli e compagna. Chi è a Sanremo Uno dei migliori artisti del panorama musicale italiano. Una figura di spicco in toto nel mondo del pop rock italiano. PierFrancesco negli ultimi anni ha preso parte a programmi televisivi come “The Voice of Italy 2018” in qualità di giudice e “Amici di ...

Coppa del mondo - a Cogne la finale masChile parla valdostano Cogne - Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino conquistano in una batteria ... : Giornata storica per i valdostani impegnati nella Coppa del mondo di Cogne. Federico Pellegrino , come già nei quarti, conquista senza fatica l'accesso alla finale. Superando a metà percorso il ...

Pedofilia - Papa Francesco allontana dalla Chiesa l'arcivescovo McCarrick : L'ex cardinale Theodore Edgar McCarrick è stato ridotto allo stato laicale. Era accusato di aver molestato alcuni...

Pedofilia - verso il vertice di Papa Francesco : "Così la Chiesa deve combattere gli orChi" : A pochi giorni dal summit in Vaticano sulla piaga degli abusi sessuali da parte del clero, abbiamo intervistato don...

Premio Bearzot : 6 allenatori in lizza - Chi succederà a Di Francesco? : Premio Bearzot, sei allenatori sono in corsa per aggiudicarsi l’ambito riconoscimento patrocinato dalla Federcalcio Si svolgerà il prossimo 4 aprile la riunione della giuria della IX edizione del ‘Premio Bearzot‘ organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Federcalcio. Il Premio, che viene assegnato al miglior allenatore italiano di calcio della stagione in corso, sarà consegnato presso il Salone ...

Francesco Chiofalo innamorato?/ Dopo il tumore arriva una dedica romantica per... : Francesco Chiofalo innamorato? Dopo il tumore arriva una dedica romantica sui social, ha trovato davvero l'amore oppure no?

Francesco Chiofalo innamorato? Dedica speciale nella notte : Il San Valentino di Francesco Chiofalo: la bellissima Dedica colpisce tutti Francesco Chiofalo si è fidanzato? Da quando ha partecipato a Temptation Island, i gossip sul suo conto non sono mai mancati. Si è parlato molto di lui anche per il tumore al cervello che – fortunatamente – non è più un pericolo. Adesso tutti […] L'articolo Francesco Chiofalo innamorato? Dedica speciale nella notte proviene da Gossip e Tv.

UN TE' CON I TALENTI PRATESI 5 - Ultimo appuntamento con Francesco BorChi e Davide Venturini : ... "Barocco", "Play please", "Kindur – vite avventurose delle pecore in Islanda", "Babayaga", "La casa del panda", spettacoli teatrali rappresentati in Italia e all'estero. A partire dal 2002, ...

Matteo Salvini - sChiaffo al Vaticano. Retroscena : perché non incontrerà gli uomini di Papa Francesco : Lo schiaffo di Matteo Salvini al Vaticano: vengono prima i pastori sardi dei cardinali. Giovedì sera a Villa Borromeo l'ambasciata italiana presso la Santa Sede ospita il ricevimento per l'anniversario dei Patti Lateranensi. Leggi anche: "Non è che Salvini sta zitto perché sotto sotto...?". Sallusti