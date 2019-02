C' è chi non celebra Lagerfeld | ' era razzista e bigotto'

ThyssenKrupp - condannati ma liberi in Germania : ora i manager chiedono di archiviare. “Processo Italia non corretto” : Il tribunale di Essen potrebbe archiviare la richiesta di procedere all’arresto di due alti dirigenti della ThyssenKrupp condannati in via definitiva per il disastro nello stabilimento torinese in cui nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 morirono 7 operai. La richiesta di archiviazione è stata presentata dagli avvocati dell’amministratore delegato Harald Espenhahn – condannato in Cassazione a 9 anni e 8 mesi – e ...

chi ha votato per il processo a Salvini (nonostante Rousseau) : Matteo Salvini agì per un "preminente interesse nazionale": respinta la richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale dei ministri di Catania per i fatti del caso Diciotti. E' il verdetto della Giunta per le immunità del Senato che dopo quattro sedute ha accolto (tra le grida di disapprovazione del Partito democratico) la proposta del presidente e relatore Maurizio Gasparri. Sedici componenti l'organismo di Palazzo Madama ...

Zaniolo - Le Iene non chiedono scusa : 'Era solo ironia'. E poi esprimono solidarietà a De Devitiis : Prosegue la telenovela tra Le Iene, Nicolò Zaniolo e sua mamma Francesca. Il servizio andato in onda domenica sera in cui Nicolò De Devitiis ha posto delle domande squallide con doppi sensi a sfondo ...

Vieni da me - Donatella Milani : ‘Non so chi è mio padre’ : Donatella Milani, la cantante tornata alla ribalta grazie alla prima edizione di Ora o mai più, racconta una triste pagina della sua vita. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda martedì 19 febbraio rivela: “Non so chi è mio padre. Mia mamma ha avuto un rapporto con quest’uomo, di quelli fugaci, se n’è andato e io sono rimasta con lei, ma lei per vergogna, a quei tempi, non sapeva come fare a dirmi questa ...

Roberto Cavalli a Belen Rodriguez su IG : 'Stai invecchiando - non dovresti fare la stupida' : Non è la prima volta che Roberto Cavalli finisce al centro del gossip per i commenti che lascia sotto alle foto di alcuni personaggi famosi su Instagram; l'ultima "vittima" dello stilista, è Belen Rodriguez. Uno scatto in cui la showgirl promuove un marchio di jeans, ha spinto l'uomo a ricordarle pubblicamente che sta invecchiando e che dovrebbe fare meno la stupida. Tuttavia, però, per rincarare la dose il popolare designer ha tirato in ballo ...

Picchiato - abusato e ustionato con acqua bollente dall'ex : 'Non denunciavo perché temevo non mi credessero' : Gli archivi di cronaca sono pieni di casi di uomini violenti che picchiano e abusano delle proprie compagne. Tali atti di violenza nei confronti delle donne sono così frequenti da far pensare che sia ...

Pensioni : cambia la governance Inps ma Q100 non è a rischio : Tito Boeri non è più il Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e sarà compito dell'esecutivo giallo-verde fare il nome di chi prenderà posto ai piani più alti dell'Inps. Stando a quanto riporta "Il Giornale", però, tutto resta rinviato e si potrebbe dare il via libera alla nomina solo dopo il voto del decretone. Durigon: 'Nomina del Cda dopo il voto del decreto' "Nei prossimi giorni troveremo l'opportunità di nominare un ...

Nancy Coppola : "Ho rischiato di non avere più bambini per colpa dell'Isola dei Famosi" : La cantante ed ex naufraga nell'Isola dei Famosi 2017 Nancy Coppola, dopo un periodo di silenzio torna a parlare confidando a DiPiù Tv le difficoltà corse diverso tempo fa dopo l'esperienza nel reality show di Canale 5 in cui si è classificata al quarto posto. L'Isola per lei è stata certamente un'esperienza forte e ricca, ma drammatico da un altro punto di vista.La salute della napoletana infatti ne ha risentito a causa delle condizioni in ...

Turchia - mamma inietta candeggina alla figlia di 9 mesi. “Non prova affetto per me” : Le torture sono state praticate su una bambina di appena nove mesi: la madre le ha iniettato candeggina e sapone, ma le ha anche fatto profondi tagli con un rasoio.Continua a leggere

Crystal ball : non è un vecchio gioco è una nuova frontiera della realtà virtuale quotidiana : Il panorama della realtà virtuale VR finora è sempre stato un po’ asettico, nella sua “natura” di isolare dal resto del mondo proiettando l’utente in un mondo artificiale, ma ora questo potrebbe cambiare. Lo studio condotto dai ricercatori canadesi dell’Università della British Columbia e dell’Università del Saskatchewan mira a trovare un modo per incoraggiare una realtà virtuale più socievole e lo fa con una palla di ...

Antonella Clerici chiarisce : “Non tornerò a La prova del cuoco” : Antonella Clerici parla dei suoi progetti futuri e svela che non rifarà La prova del cuoco Si è raccontata in una lunga intervista pubblicata sull’ultimo numero di DiPiùTv Antonella Clerici, nel corso della quale ha parlato dei suoi futuri progetti televisivi, alludendo alla possibilità di condurre un nuovo programma su Rai1 tra aprile e maggio, quindi dopo Sanremo Young, ma chiarendo anche che, se dopo l’estate tornerà alla guida di ...

Occhio alle emoticon WhatsApp e non solo in chat : utilizzate in tribunale come prove giudiziarie : Non stiamo esagerando, le emoticon WhatsApp o quelle di qualsiasi altra app di messaggistica potrebbero essere utilizzate contro di voi in tribunale. Parafrasando una frase ben nota nei film e serie TV statunitensi, portiamo a conoscenza i nostri lettori di quanto segue: Eric Goldman, professore di Diritto dell'Università di Santa Clara, ha condotto una ricerca mettendo in luce quante volte la parola "emoji" e "emoticon" è stata utilizzata nei ...

PAMELA E STEFANO/ Uomini e Donne - lei chiude : 'non credo al suo interesse' : PAMELA e STEFANO continuano ad appassionare il pubblico del trono over di Uomini e Donne: la richiesta del cavaliere scatena le lacrime di lei.

Il Comune che aiuta chi non riesce a pagare l'affitto : Il Comune di Catania ha pubblicato un bando per accedere all'assegnazione di contributi a sostegno di inquilini "morosi...