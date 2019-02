Caso Diciotti | respinta l’autorizzazione

Caso Diciotti - la Giunta per le immunità dice no al processo a Salvini : Dopo il risultato pro-Salvini della consultazione M5S sulla piattaforma Rousseau, non sono attese sorprese nell'orientamento della Giunta a maggioranza favorevole a concedere l'immunità parlamentare al leader della Lega...

Caso Diciotti - la Giunta per le immunità del Senato salva dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità parlamentari del Senato vota contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso della nave Diciotti. Contro l'autorizzazione a procedere hanno votato Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle dopo il voto online degli iscritti.Continua a leggere

Caso Diciotti - iniziato il voto su Salvini : La Giunta per le immunità del Senato si esprime sulla proposta del presidente e relatore Maurizio Gasparri di negare l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno

Caso Diciotti : Forello (M5S) - 'Si dimetta chi ha rinnegato i propri valori - noi scesi al 20%' : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Non sono io che mi devo dimettere ma chi ha rinnegato i propri valori e proprio per questo ha fatto perdere al movimento il grande consenso di cui vantava. Se oggi siamo poco sopra il 20 per cento e non più ben oltre il 30 per cento non è certo per mia responsabilità,

Caso Diciotti : Cancelleri (M5S) - 'è inutile che dite che il movimento è morto' : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "A tutti i soloni da testiera che scrivono i loro commentoni dico solo una cosa: noi stiamo provando a cambiare questo paese. Una parte l'abbiamo cambiata al governo e un'altra parte dall'opposizione. Ma la strada è ancora lunga. Non abbiamo ancora finito, ma non molle

Caso Diciotti : Cancelleri (M5S) - 'Ho votato per l'autorizzazione a procedere' : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Io ieri ho votato 'no', perché secondo me un ministro dovrebbe farsi processare". Lo ha detto il leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri, durante una diretta Facebook sul voto on line sul Caso Diciotti. "Secondo me un ministro non dovrebbe mettersi al riparo. S

Caso Diciotti : Cancelleri (M5S) attacca i giornalisti - 'Non siamo spaccati ma uniti' : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "I giornalisti dicono che il M5S è spaccato. No, no, cari giornalisti. Il movimento è fortemente unito, cari giornalisti". Così il leader del M5S siciliano Giancarlo Cancelleri attacca su Facebook i giornalisti parlando del voto sul Caso Diciotti. "Voi giornalisti non

Caso Diciotti : Gaetti - ‘ho votato per autorizzazione a procedere’ : Palermo, 19 feb. (Adnkronos) - “Io ho votato per l’autorizzazione contro Salvini. Anche perché su questi temi penso ci fosse un’idea precisa: nessun cittadino dovrebbe sottrarsi alla legge e io la penso di questo modo”. A dirlo a Palermo è stato il sottosegretario all’Interno, Luigi Gaetti, a margin

Caso Diciotti - Laura Boldrini : “Di Maio e M5s hanno venduto l’anima a Salvini per la poltrona” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, attacca duramente il Movimento 5 Stelle e il suo capo politico Luigi Di Maio, per la decisione di far votare gli iscritti online sull'autorizzazione a procedere contro Salvini: "Prima gli hanno lasciato la guida pur avendo preso il doppio dei suoi voti. Poi per Salvini hanno venduto pure l’anima, salvandolo dal processo. La storia del M5S al governo è ingloriosa quanto l’attaccamento di Di Maio alla ...

Caso Diciotti : Gruppo Zaia - da 52mila grillini conferma quanto sancito da popolo italiano : Venezia, 19 feb. (AdnKronos) - “Noi lo sapevamo già, ma oggi possiamo dire che anche i 5 stelle confermano quanto il popolo italiano aveva già chiaramente espresso presso i nostri gazebo tre settimane fa: Salvini non merita alcun processo”. Commenta con queste parole la CapoGruppo Silvia Rizzotto (Z

Caso Diciotti - solo una forza si è assunta la responsabilità di decidere. E non è nei Palazzi : di Giovanni Papa Comunque fosse andata la decisione sulla piattaforma Rousseau, oggi una cosa l’abbiamo capita: la “Cittadinanza Attiva”, cavallo di battaglia del Movimento, è stata la sola forza chiamata a decidere in questa vicenda, che ha avuto il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Questo il dato di fatto. Non c’è riuscita una magistratura che dopo diversi passaggi tra procure e Tribunali dei ministri, si ...