Caso Diciotti | Nugnes | M5S | | ' Il voto potrebbe costarci caro'

Caso Diciotti : Gaetti - ‘ho votato per autorizzazione a procedere’ : Palermo, 19 feb. (Adnkronos) - “Io ho votato per l’autorizzazione contro Salvini. Anche perché su questi temi penso ci fosse un’idea precisa: nessun cittadino dovrebbe sottrarsi alla legge e io la penso di questo modo”. A dirlo a Palermo è stato il sottosegretario all’Interno, Luigi Gaetti, a margin

Caso Diciotti - Laura Boldrini : “Di Maio e M5s hanno venduto l’anima a Salvini per la poltrona” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, attacca duramente il Movimento 5 Stelle e il suo capo politico Luigi Di Maio, per la decisione di far votare gli iscritti online sull'autorizzazione a procedere contro Salvini: "Prima gli hanno lasciato la guida pur avendo preso il doppio dei suoi voti. Poi per Salvini hanno venduto pure l’anima, salvandolo dal processo. La storia del M5S al governo è ingloriosa quanto l’attaccamento di Di Maio alla ...

Caso Diciotti : Gruppo Zaia - da 52mila grillini conferma quanto sancito da popolo italiano : Venezia, 19 feb. (AdnKronos) - “Noi lo sapevamo già, ma oggi possiamo dire che anche i 5 stelle confermano quanto il popolo italiano aveva già chiaramente espresso presso i nostri gazebo tre settimane fa: Salvini non merita alcun processo”. Commenta con queste parole la CapoGruppo Silvia Rizzotto (Z

Caso Diciotti - solo una forza si è assunta la responsabilità di decidere. E non è nei Palazzi : di Giovanni Papa Comunque fosse andata la decisione sulla piattaforma Rousseau, oggi una cosa l’abbiamo capita: la “Cittadinanza Attiva”, cavallo di battaglia del Movimento, è stata la sola forza chiamata a decidere in questa vicenda, che ha avuto il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Questo il dato di fatto. Non c’è riuscita una magistratura che dopo diversi passaggi tra procure e Tribunali dei ministri, si ...

Caso Diciotti - M5S diviso. Braccio di ferro con la Lega su Tav e autonomie : Il leader pentastellato cercherà ora di strappare tempo per il decollo delle autonomie e di portare a casa il decretone senza correttivi pesanti al reddito di cittadinanza. Idem sulla Tav: temporeggiare è la parola d'ordine. E sulle nomine l'obiettivo è chiudere nel modo meno divisivo...

Caso Diciotti - oggi il voto al Senato : M5s pronto a salvare dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità del Senato si riunirà alle 13:30 per decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso Diciotti. Ieri gli iscritti del Movimento 5 Stelle si sono espressi online decidendo di negare il processo al vicepresidente del Consiglio. Ecco i numeri in Giunta e come si svolgerà la votazione.Continua a leggere

Caso Diciotti - il suicidio dei 5 stelle è un requiem per la democrazia : Prendo nota che, con consultazione interna e privata, il M5s ha deciso come debbano esprimersi i suoi parlamentari in merito alla richiesta della magistratura di poter giudicare Matteo Salvini e stabilire “ex lege” se abbia commesso un reato oppure no. Il Movimento ha emesso la sentenza inappellabile: “Salvini Matteo non va processato” perché ha agito nell’interesse dello Stato. Hanno votato in circa 52mila che in ...

Caso Diciotti - risultati votazione online : vince il No al processo a Salvini : I risultati della votazione online sul Caso Diciotti da parte dei sostenitori del MoVimento 5 Stelle che hanno espresso la propria opinione tramite la piattaforma Rousseau sono arrivati questa sera alle 22 in punto, pubblicati sul Blog delle Stelle. I risultati veri e propri sono stati preceduti da una considerazione sulla partecipazione record:"La partecipazione, sin dalle prime ore, è risultata particolarmente alta. Hanno votato 52.417 ...

Caso Diciotti e M5S - l'ex «ideologo» Becchi : «Rivoluzione tradita - non c'è più una visione» : Il professore genovese: «Si è votato per salvare la leadership di Di Maio. E pensare che per Gianroberto Casaleggio i leader non esistevano. Di Battista? È solo un attore, recitava e recita delle ...

Genitori arrestati - Renzi : "Non grido al complotto - capolavoro mediatico per oscurare il Caso Diciotti" : "Non riusciranno a farmi parlar male dell'Italia, non riusciranno a farmi parlar male dei giudici. Chi vuole il mio fallo di reazione, non lo avrà": così l'ex premier all'indomani dell'arresto ai domiciliari dei Genitori

Genitori ai domiciliari : Renzi : "Non grido al complotto - capolavoro mediatico per oscurare il Caso Diciotti" : "Non riusciranno a farmi parlar male dell'Italia, non riusciranno a farmi parlar male dei giudici. Chi vuole il mio fallo di reazione, non lo avrà": così l'ex premier all'indomani dell'arresto ai domiciliari dei Genitori

Domiciliari ai genitori di Renzi - gip : 'Unico programma criminoso'. Il senatore : 'Capolavoro mediatico - oscura il Caso Diciotti' : 'Sussiste il concreto e attuale pericolo che gli indagati commettano reati della stessa specie di quelli per cui si procede , tributari e fallimentari, ' e 'ciò emerge dalla circostanza che i fatti ...

Caso Diciotti : a furia di metter mine - il M5s è saltato in aria da solo : La consultazione di ieri sull’opaca piattaforma Rousseau ha dato il risultato sperato dai vertici del M5s e temuto dalla base: concedere a Salvini l’immunità parlamentare. Marco Travaglio in un articolo recentissimo, scritto per salvare il M5s da sé stesso, aveva cercato di mettere in guardia contro questa decisione. Sebbene io condivida le conclusioni di Travaglio, credo che il suo ragionamento sia troppo legato alle vicende recenti ...

Diciotti - Cacciari : “Salvini? Ha fatto peggio di un reato. Ma è un Caso politico - errore intentare procedimento giudiziario” : “caso Diciotti-Salvini? Per me è stato sempre un problema squisitamente politico. Se fosse dipeso da me, non avrei assolutamente intentato questo procedimento nei confronti di Salvini, che va affrontato, contestato e, a parer mio, mandato a casa politicamente”. Sono le parole del filosofo Massimo Cacciari che, a Otto e Mezzo (La7), si rende protagonista di un serrato botta e risposta con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Cacciari ...