Calcioscommesse | chiesta condanna ex portiere Paoloni

(Di martedì 19 febbraio 2019) Marco, exdella Cremonese e del Benevento, sedò i suoi compagni di squadra versando l'ansiolitico Minias nelle bottiglie dell'acqua minerale, per questo motivo deve scontare 3 anni e un mese di reclusione. Nella giornata di oggi è stata formulata la ridavanti al tribunale di Cremona in relazione al processo sula carico dell'ex calciatore, l'accusa è quella di adulterazione e lesioni. L'episodio si sarebbe verificato durante l'intervallo della partita Cremonese-Paganese di Lega Pro, disputata il 14 novembre 2010 allo stadio Zini di Cremona, 2-0 per la Cremonese il risultato finale.