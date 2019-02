Calcio | Champions League 2018-2019 | Lione-Barcellona 0-0 | gli spagnoli non superano il

Calcio - Champions League 2019 : reti inviolate ad Anfield - il Liverpool sbatte sulla difesa del Bayern Monaco : Ci si aspettava di più: due attacchi impressionanti, due difese che spesso e volentieri hanno dimostrato di avere delle lacune, ancor di più con le assenze di big del calibro di Van Dijk e Boateng. Invece nulla di tutto ciò: reti inviolate in quel di Anfield, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Liverpool sbatte contro i centrali di difesa del Bayern Monaco e deve accontentarsi dello 0-0: all’Allianz Arena tra ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Champions League – Si torna subito in campo per la Champions League, si giocano quattro partite molto importante per il proseguo della competizione che ormai è entrata nella fase importante. Match sulla carta agevole per il Barcellona sul campo del Lione ma i blaugrana non devono sottovalutare l’impegno perchè i francesi rappresentano un osso duro soprattutto davanti al pubblico amico, promette grande spettacolo la ...

Atletico Madrid-Juventus - tra Champions League e Calciomercato : Paratici sonda Savic : Atletico Madrid-Juventus sarà anche l’occasione per Paratici per parlare dell’ex Fiorentina Savic, il quale piace ai bianconeri Atletico Madrid e Juventus si affronteranno per gli ottavi di finale di Champions League mercoledì sera. La gara sarà anche l’occasione per parlare del possibile approdo in bianconero di un difensore che piace molto a Paratici ed Allegri. Si tratta dell’ex Fiorentina Savic, centrale ...

Calcio - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Champions League Calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Consigli FantaCalcio 24^ giornata Serie A 2018/2019 : Riflessi Champions : I nostri Consigli per la 24^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Con la difficile trasferta di Madrid alle porte, il campionato in tasca e un volenteroso ma pur sempre modesto Frosinone ospite allo Stadium voi, al posto di Allegri, cosa fareste? Senza ipocrisie terreste al sicuro l’incolumità Cristiano Ronaldo e compagni, dando spazio alla squadra primavera se non a quella esordienti e, ...

Calcio - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Champions League Calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Champions League - Paola Ferrari torna in tv : “il Calcio è di tutti” : “Il calcio è di tutti” dichiara al sito del quotidiano Il Tempo, la giornalista sportiva Paola Ferrari, che stasera torna in TV in occasione dell’ottavo di finale di Champions League: Ajax-Real Madrid. Dalle pagine online del giornale, dichiara infatti: “…mi sono battuta molto per i diritti televisivi del calcio e ho sempre potuto contare sulla massima disponibilità da parte della mia azienda. Capisco che i tempi ...

Calcio : Nicolò Zaniolo - un predestinato? L’italiano più giovane di sempre a fare una doppietta nella moderna Champions League : 19 anni e 225 giorni: è questa l’età con cui Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha realizzato la sua prima doppietta in Champions League, essendo il più giovane giocatore italiano a compiere un’impresa simile. Una partita, quella contro il Porto, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League nella quale il classe ’99 ha fatto vedere qualità non comuni. Al di là delle due marcature, è il peso della ...

Zaniolo bambino prodigio : in 5 mesi Nazionale - campionato e Champions. Il Calcio italiano se lo tenga stretto : Cinque gol nelle ultime 9 gare, Sassuolo, Torino, Milan, 2 al Porto, tutti all'Olimpico, hanno fatto vedere al mondo quello che Eusebio Di Francesco aveva intuito negli allenamenti di Trigoria. Il ...

Champions League Calcio oggi (13 febbraio) - gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming : Proseguono i match validi per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019 di calcio. Dopo le vittorie di Roma e PSG, rispettivamente contro Porto e Manchester United, la massima competizione continentale va avanti con altri due incontri previsti questa sera dal fascino particolare. Il Real Madrid, campione in carica, andrà sul campo dell’Ajax per iniziare la sua scalata che vuole portare gli iberici a conquistare il ...

Calcio - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Champions League Calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...