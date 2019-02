Calabria | glifosato | “Impegno sulla riduzione dell’uso su strade e ferrovie”

meteoweb.eu

(Di martedì 19 febbraio 2019) “Prosegue l’impegno in direzione del progressivo abbandono dell’uso di erbicidi lungo i margini dellestatali e sulle linee ferroviarie della. Un impegno coerente con la scelta di un’agricoltura azero compiuta dalla nostra regione nel 2016”. Lo afferma, in una nota, la senatrice Margherita Corrado, del M5s.“La settimana scorsa, la parlamentare del M5S – è detto in un comunicato – ha incontrato a Roma i responsabili della politica aziendale di Rfi in materia e, avendo riscontrato, a margine dell’obbligo di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione ferroviaria, grande attenzione al problema sollevato, ha chiesto loro di adoperarsi per inserire latra le regioni oggetto della sperimentazione di prodotti alternativi ai fitofarmaci, in procinto di essere avviata in altre aree del ...