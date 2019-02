blogo

: Caitlyn Jenner di nuovo nonna - gossipblogit : Caitlyn Jenner di nuovo nonna - Tobia45186285 : RT @LazarKaganovic1: @alexfelici @Cambiacasacca E funziona anche sui trans. Appena Bruce è diventato Caitlyn Jenner, ha sfasciato un'auto… - LazarKaganovic1 : @alexfelici @Cambiacasacca E funziona anche sui trans. Appena Bruce è diventato Caitlyn Jenner, ha sfasciato un'aut… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) 69 anni, tre ex mogli, sei figli e ora sette nipoti.è infatti nuovamente diventata. Il 40enne Burt, figlio die Chrystie, ha avuto un bimbo, chiamato William Behr.Nome tutt'altro che secondario, perché prima di diventare, laall'anagrafe si chiamava proprio William Bruce. Nel 2015, all'età di 66 anni, ha completato il percorso di transizione, diventando la persona transgender più famosa al mondo.«Diamo il nostro benvenuto al mondo a William Behr. Congratulazioni a @burtone @valeriepitalo!! Vi voglio bene ragazzi», ha scrittosui social, pubblicando una tenera foto in cui tiene in braccia il neonato.di19 febbraio 2019 09:57.