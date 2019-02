Cadavere della sorella nascosto nel freezer per 19 anni

Una storia dell’orrore : vive col Cadavere della madre per riscuotere la pensione : Ha ammesso di aver tenuto in casa per 6 mesi il cadavere dell’anziana madre morta per continuare a percepire la pensione della donna. E’ una storia dell’orrore quella scoperta ad Albisola Superiore, in provincia di Savona, dai carabinieri che giovedì scorso hanno rinvenuto il corpo della donna, di 95 anni, in un’abitazione di via Siri nell’immediato entroterra della cittadina savonese. Gli accertamenti erano partiti ...