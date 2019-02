calcioweb.eu

: #Bundesliga, la singolare protesta contro i posticipi del lunedì - CalcioWeb : #Bundesliga, la singolare protesta contro i posticipi del lunedì -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Lacontinua a regalare spettacolo ed emozioni ma ai tifosi tedeschi il posticipo delnon va proprio giù. Altraieri sera al “Max-Morlock-Stadion” di Norimberga durante il match tra i padroni di casa ed il Borussia Dortmund, il match è stato interrotto diverse volte per il lancio dagli spalti di palline da tennis, lava avanti già dallo scorso novembre. Il posticipo delsarà abolito ma solo dalla stagione 2021-22 visto che il vigente contratto per i diritti tv scadrà solo fra due anni. Ed i tifosi continueranno are ma dovranno rassegnare per altre due stagioni.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ladelCalcioWeb.