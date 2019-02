Brexit | Honda conferma | chiuderà la sua fabbrica britannica nel 2021

Honda chiuderà una grossa fabbrica di auto nel Regno Unito a causa di Brexit : La causa auto mobilistica giapponese Honda Motor Co. ha deciso di chiudere una sua importante fabbrica nel Regno Unito . L’impianto si trova a Swindon, nell’Inghilterra sud occidentale, e al momento ci lavorano 3.500 persone. Il deputato britannico del collegio di Swindon,

Honda chiude una fabbrica in Inghilterra. Preoccupa l'effetto Brexit : La Honda chiuderà un impianto in Inghilterra , nella città di Swindon , per i timori sul futuro della Brexit . Ad annunciarlo è Sky News che cita fonti interne alla casa automobilistica giapponese. ...