Umberto Bossi migliora! Estubato l'ex leader leghista

(Di martedì 19 febbraio 2019) Le condizioni di"sono in continuo miglioramento". Lo riferisce l'ospedale di Varese, spiegando che il senatore ieri mattina è stato. "Il paziente ha accanto i suoi famigliari e interagisce con loro e con i medici. Solo per prudenza, si preferisce tenerlo ancora in osservazione in Rianimazione", sottolinea il bollettino medico.è un politico italiano, già ministro, deputato ed europarlamentare, ora senatore della Repubblica, fondatore del movimento politico Lega Nord per l'indipendenza della Padania, è stato Ministro delle Riforme per il Federalismo.