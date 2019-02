Bonucci ed il racconto della sua calda estate di calciomercato | “il Real Madrid mi ha

sportfair

(Di martedì 19 febbraio 2019) Leonardoha raccontato partesuatravagliata nella quale è stato contattato anche dalLeonardosi appresta a vivere una serata dalle grandi emozioni con la magliaJuventus. La squadra di Massimiliano Allegri infatti, domani sera giocherà in quel dicontro l’Atletico una gara delicatissima valida per gli ottavi di finale di Champions League, l’obiettivo mai negatoJuventus in questa annata.Leonardoè stato intervistato alla vigilia dell’incontro dagli spagnoli di As, coi quali ha parlato anche diin un’moltoper il centrale ex Milan. “In, mi ha cercato il. È un orgoglio e un piacere essere stato cercato da questo club, significa che ho lavorato bene. Però alla fine la chiamataJuventus e il desiderio di sentirmi nuovamente a casa hanno ...