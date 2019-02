Bolzano | “C’è una dj figa da violentare” | si dimette il consigliere leghista Masocco “Mi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 febbraio 2019) “Mi vergogno e mi dispiaccio per le mie affermazioni”. Con questa frase si è dimesso ilcomunale didella Lega, Kevin, al centro delle polemiche per un audio sessista: un messaggio vocale inviato via WhatsApp, in cui invitava un suo amico in una discoteca perché c’era “una djda violentare“. Dopo aver negato di essere l’autore, l’esponente del Carroccio ha ammesso di aver pronunciato la frase, definendola “una bravata che si è trasformata in un accanimento mediatico“.“Dopo quasi una settimana di silenzio ho deciso di prendere pubblicamente posizione riguardo quanto successo”, ha comunicato in una nota, dicendo di aver sbagliato due volte nella vicenda, la prima ad “affermare cose inopportune”, la seconda, “complice la giovane età” ad aver “negato la ...