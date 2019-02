Biglietti per il Clasico fino a 265 euro

Inter - al via la vendita libera dei Biglietti per la sfida con la Juventus : Il derby d’Italia si avvicina. La sfida tra Inter Juventus accenderà San Siro nella 34° giornata di Serie A, in programma nel weekend del 27 aprile. Ecco le modalità di vendita dei biglietti per assistere al match, ricordando che data e ora devono ancora essere confermate dalla Lega Serie A: vendita libera La vendita libera è iniziata oggi, martedì 19 febbraio alle […] L'articolo Inter, al via la vendita libera dei biglietti per la ...

Ultimo a Lignano Sabbiadoro e Vigevano - Biglietti in prevendita per le 2 date zero : Ultimo a Lignano Sabbiadoro e Vigevano, due nuovi concerti si aggiungono a quelli già annunciati e in programma a partire da aprile. Si tratta di due date zero, la prima in riferimento al tour nei palasport, la seconda anticipa invece il concerto-evento allo Stadio Olimpico di Roma. Ultimo sarà in concerto al Palasport di Vigevano il 25 aprile e sarà invece allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine) il 29 giugno, pochi giorni prima de ...

Il cine-concerto di Titanic a Milano per 2 giorni a maggio : prezzi dei Biglietti in prevendita : Il cine-concerto di Titanic a Milano, in anteprima assoluta a maggio. Due giorni, tre spettacoli: il cine-concerto di Titanic sarà al Teatro degli Arcimboldi venerdì 10 maggio alle ore 20.00 e sabato 11 maggio per un doppio appuntamento, alle ore 15.00 e alle ore 20.00. I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita autorizzati. I prezzi vanno dai 33 euro ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano - data zero del tour per Rockstar : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano, in programma per il prossimo 12 aprile presso la Zoppas Arena. Lo spettacolo andrà ad anticipare quelli nei palasport che il trapper di Cupido ha deciso di organizzare per il suo ultimo album di inediti e con il quale ha raggiunto risultati incredibili e per i quali ha conquistato le classifiche di vendita sia sul fronte singoli che su quello dei singoli. I ...

Gli One Ok Rock in concerto a Milano a maggio : tutto quello che c’è da sapere sui Biglietti : Take a look ;) The post Gli One Ok Rock in concerto a Milano a maggio: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti appeared first on News Mtv Italia.

Ufficiali le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e gli appuntamenti instore : al via la prevendita dei Biglietti : Annunciate le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e quelle degli appuntamenti instore in partenza con l'uscita dell'album. Sono usciti dall'ultimo Sanremo da terzi su un podio sorprendente e contestato, ora incontrano il pubblico per promuovere il loro nuovo album: le date instore de Il Volo per Musica partono il 22 febbraio da Milano, nel giorno del lancio del nuovo album, per poi girare i negozi di dischi delle principali città ...

Briga Acustico Tour 2019 - Biglietti in prevendita per i concerti di Roma e Milano : Sono stati annunciati i due appuntamenti speciali del Briga Acustico Tour 2019, il doppio evento in teatro nel mese di maggio. Il 10 maggio Briga sarà al Teatro Principe di Milano mentre il 17 maggio sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli). I biglietti per i due concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di venerdì 15 febbraio attraverso il circuito TicketOne, online e nei punti vendita fisici. Briga ...

2 Biglietti e il meet&greet con Emma Marrone a Livorno all’asta per beneficenza : Alcuni fan avranno la possibilità di incontrare Emma Marrone a Livorno in occasione della tournée di prossimo avvio. L'Essere Qui Tour Exit Edition partirà il 25 febbraio dal Palaflorio di Bari per far tappa a Reggio Calabria e ad Eboli. Il 20 febbraio porterà Emma Marrone a Livorno e il 22 ad Ancona, poi a Casalecchio di Reno, Assago (Milano) e Montichiari prima dell'ultima tappa a Roma il 1° marzo, al Palalottomatica. In occasione ...

