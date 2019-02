Bergamo | candidato sindaco Gallone | il problema è della Lega

bergamosera

: RT @corrierebergamo: Malumori nel centrodestra dopo il vertice a vuoto. Per decidere se il candidato sindato sarà in quota Lega o Forza Ita… - romi_andrio : RT @corrierebergamo: Malumori nel centrodestra dopo il vertice a vuoto. Per decidere se il candidato sindato sarà in quota Lega o Forza Ita… - corrierebergamo : Malumori nel centrodestra dopo il vertice a vuoto. Per decidere se il candidato sindato sarà in quota Lega o Forza… - lavorobergamo1 : GUARDIE GIURATE ADDETTE ALLA CENTRALE OPERATIVA BERGAMO -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Ma si sa, i tempipolitica non sempre corrono come le ere geologiche. Ilè che, chiunque sia ildel centrodestra, il tempo a sua disposizione per imbastire una campagna ...