Beppe Fiorello | «Io | eroe timido»

Beppe Fiorello : 'Sanremo? Con Paola Turci lo rifarei altre 1000 volte' : Beppe Fiorello torna in Tv con il film Il mondo sulle spalle, storia vera di Enzo Muscia. 'Credo che ogni essere umano abbia una storia bellissima da raccontare. - ha detto ai nostri microfoni - ...

Il mondo sulle spalle - Beppe Fiorello è Enzo Muscia e racconta la A-Novo : anticipazioni : “Questa storia è come se l’avesse scritta il Presidente della Repubblica“: lo dichiara Giuseppe Fiorello detto Beppe, che martedì 19 febbraio sbarca in prima serata su Rai1 dalle 21.25 con una fiction sulla storia di Enzo Muscia dal titolo Il mondo sulle spalle. “È la storia di un operaio specializzato di un’impresa francese. Da un giorno all’altro l’azienda decide di chiudere lasciando senza lavoro 350 ...

Beppe Fiorello ne Il mondo sulle spalle è Enzo Muscia : la storia dell’operaio diventato imprenditore sbarca su Rai1 : Dopo la vicenda di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, e lo stop al film per la tv con protagonista Beppe Fiorello, quest'ultimo torna su Rai1 domani sera ne Il mondo sulle spalle per raccontare la storia di Enzo Muscia, l'operaio diventato imprenditore salvando la A-Novo e tutti i suoi colleghi. Come sempre l'attore siciliano ama prestare il suo volto ad importati personaggi italiani soprattutto se contemporanei e sempre di esempio ed è lo ...

È successo in TV – 18 febbraio 2013 : Beppe Fiorello interpreta la grande storia di Modugno in "Volare" : La Rai da sempre riserva un omaggio del tutto speciale ad artisti di alto rango che hanno fatto la storia del costume e dello spettacolo in Italia. Oggi vi parliamo di una fiction dedicata ad un nome che ha portato il nostro paese con orgoglio nel Mondo, lasciando cantare lingue diverse dalle nostre e seminando successi dopo successi: Domenico Modugno.Nel 2013 la Rai decise di dedicargli una miniserie in due puntate, trasmessa il 18 e 19 ...

Beppe Fiorello conduttore di Sanremo 2020? La risposta da Fabio Fazio : Beppe Fiorello presenterà il Festival di Sanremo? La dichiarazione da Fabio Fazio L’attore siciliano il prossimo 19 febbraio tornerà su Raiuno con il nuovo film tv Il mondo sulle spalle, storia vera di Enzo Muscia, tecnico specializzato che salva la dignità di molti lavoratori dopo la chiusura improvvisa dell’azienda dove prestavano servizio. Beppe Fiorello, intervistato […] L'articolo Beppe Fiorello conduttore di Sanremo 2020? ...

Beppe Fiorello vuole Sanremo? Lui smentisce : "Pronto a tutto ma non al Festival..." : Beppe Fiorello 'corregge' il tiro dopo le dichiarazioni alla conferenza stampa de Il mondo sulle spalle che ha fatto pensare a qualcuno che l'attore si stesse candidando alla conduzione del prossimo Sanremo. "Me lo chiedono sempre, ogni anno, se voglio condurre Sanremo. E questa volta ho risposto che sono pronto a tutto. Ho omesso di dire che sono pronto a tutto, meno che al Festival" dice l'attore ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che ...

“Che tempo che fa” – Diciottesima puntata del 17 febbraio 2019 – Matteo Renzi - Loredana Bertè - Beppe Fiorello - Alessandro Gassman tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciottesima puntata del 17 febbraio 2019 – Matteo Renzi, Loredana Bertè, Beppe Fiorello, ...

Anticipazioni 'Il mondo sulle spalle' : Beppe Fiorello e Sara Zanier protagonisti : Martedì 19 febbraio viene trasmesso su Rai Uno il film-tv, intitolato "Il mondo sulle Spalle" che vede come protagonista l'attore Beppe Fiorello. Si tratta di una storia ispirata alla figura di Enzo Muscia, una persona che funge da esempio in quanto non si è arreso di fronte agli ostacoli riservati dalla vita. L'uomo è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e il 2010 ha rappresentato un anno di sofferenza perché ha fatto i ...

Beppe Fiorello parla di un dramma e del film Il mondo sulle spalle : Il mondo sulle spalle, film con Beppe Fiorello: il dramma del vero protagonista Andrà in onda martedì 19 febbraio alle 21.25 su Rai1 il nuovo film con Giuseppe Fiorello, Il mondo sulle spalle, tratto da una storia vera. E a pochi giorni dalla messa in onda della pellicola, l’attore si è raccontato sulle pagine del settimanale DiPiùTv, parlando di un dramma che ha colpito Enzo Muscia, l’uomo che lui interpreta proprio ne Il mondo ...

“Il mondo sulle spalle” - Beppe Fiorello e la lotta per il lavoro : Ne ha interpretati tanti Beppe Fiorello di uomini coraggiosi, persone normali che hanno compiuto imprese straordinarie e martedì 19 febbraio su Rai1 va in onda "Il mondo sulle spalle", diretto da Nicola Campiotti, sulla storia di Enzo Muscia. Muscia era direttore commerciale di un'azienda di Saronno che nel 2011 ha licenziato lui e tutti gli altri dipendenti. Lui ha ipotecato la casa, investito la sua liquidazione e ha riaperto l'azienda ...

Rai - Beppe Fiorello è Enzo Muscia in 'Il mondo sulle spalle' : 'Una storia di coraggio' : Nell'arco di pochi giorni Marco vede la sua fabbrica chiudere improvvisamente per dinamiche di finanza internazionale e, contemporaneamente, si trova ad affrontare la nascita di un figlio prematuro a ...

Beppe Fiorello - una storia di riscatto : Beppe Fiorello torna su Rai1 il 19 febbraio in prima serata con il tv movie 'Il Mondo Sulle Spalle' ispirato alla storia vera di Enzo Muscia raccontata nel libro da lui scritto, Tutto per tutto, Roy ...

Beppe Fiorello : moglie - altezza e figli. Chi è il fratello di Rosario : Beppe Fiorello: moglie, altezza e figli. Chi è il fratello di Rosario Beppe Fiorello è nato a Catania il 12 marzo 1969. Ha una sorella e un fratello, Catena Fiorello e Rosario Fiorello. Dopo essersi affermato artisticamente nel corso degli anni è stato il protagonista di successo di molte fiction Rai, oltre ad aver spaziato nella sua lunga carriera tra radio, cinema, tv e teatro. Sarà nuovamente sugli schermi Rai con la fiction Il ...